‘Chicharito’ Hernández se postula como el fan número uno de Luis Miguel en el Tour 2027 

Javier ‘Chicharito’ Hernández se volvió tendencia en las redes sociales tras publicar un video cómico en el que presentó su candidatura formal para convertirse en el “fan número uno” de Luis Miguel de cara a su recién anunciado Tour 2027. Este clip se volvió viral entre los usuarios de diversas plataformas.

El delantero mexicano compartió la grabación en sus plataformas digitales con laptop en mano y en un tono irónico de presentación profesional para enviar su "currículum" al cantante. El exjugador habló de sus fortalezas como seguidor de Luis Miguel, compartiendo sus argumentos que explicaban porque es el “fan número uno” del artista.

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¿Cómo fue que ‘Chicharito’ se postuló como el fan número uno de Luis Miguel?

Con laptop en mano y una actitud serena frente a la cámara, ‘Chicharito’ Hernández presentó los motivos por los cuales considera que merece el puesto del máximo fan del cantante, destacando aspectos como su antigüedad como seguidor del intérprete, disponibilidad inmediata y pleno conocimiento de su repertorio musical.

Asimismo, el atacante de 38 años de edad recurrió a la autocrítica y al humor al asegurar que sabe trabajar bajo presión y que cuenta con experiencia lidiando con la crítica y polémicas en redes sociales. Además, añadió un toque de autocrítica al señalar con humor que sabe trabajar bajo presión por ser “experto en funas y cancelaciones”.

La solicitud formal del jugador surge días después de que "El Sol de México" hiciera el anuncio oficial de su regreso a los escenarios para 2027. Aunque el equipo del cantante aún no ha respondido a la broma, la publicación acumuló miles de interacciones y reacciones por parte de los aficionados.

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