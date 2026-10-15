Mueren 32 niños y una maestra en Pakistán, tras el derrumbe del techo de su escuela

Este jueves 15 de octubre de 2026, se vivió una tragedia en Pakistán, luego de que el techo de una escuela privada se derrumbara cayendo sobre decenas de alumnos que estaban tomando clases.

Hasta el momento, las autoridades locales han informado sobre la muerte de 32 estudiantes y una maestra, también hay al menos 45 personas heridas, algunas presentan lesiones que son de gravedad.

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Así fue el derrumbe del techo de una escuela en Pakistán

Los reportes señalan que, la caída del techo fue a las 8:45, hora local de Pakistán, en la escuela Centro Educativo Al-Khair, el cual se localiza en la ciudad de Peshawar. De acuerdo con la información que se tiene, la parte alta de la institución se derrumbó, cayendo sobre los salones de la primera planta.

Luego de revelarse los hechos, los padres de familia de los menores fueron a la institución para buscar a sus hijos, mientras los equipos de emergencia estaban trabajando en el rescate, también se ha revelado que la mayoría de las víctimas, eran niños que rondaban los 13 años de edad.

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¿Por qué se venció la estructura?

Aunque todavía se están haciendo las investigaciones, los primeros reportes indican que el edificio tenía fallas estructurales, las cuales pudieron ser la razón del derrumbe. El jefe de la policía de la ciudad, ha revelado que la construcción tenía un peso excesivo.

VIDEO | Al menos 22 niños fallecidos y 25 heridos por el derrumbe del techo de una escuela en Pakistán. https://t.co/CD7X43uYS7 — EFE Noticias (@EFEnoticias) October 15, 2026

También se ha confirmado la detención del dueño de la escuela, esto para poder determinar responsabilidades en lo que se hacen las investigaciones correspondientes.

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