Consejo de Seguridad de la ONU respalda derecho de Arabia Saudita a defenderse de ataques hutíes

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas respaldó este viernes 25 de septiembre el derecho de Arabia Saudita a la legítima defensa frente a los ataques atribuidos a los rebeldes hutíes de Yemen, en medio de una nueva escalada de tensión en la región.

De acuerdo con una declaración conjunta difundida por la presidencia del Consejo, sus integrantes condenaron los ataques contra territorio saudí, incluidos aquellos dirigidos contra infraestructura civil y energética, y pidieron el cese inmediato de las acciones que afecten a la población civil.

La ONU también ha advertido durante septiembre sobre el deterioro de la situación en Yemen y el aumento de la tensión en torno al estrecho de Bab el-Mandeb, una ruta clave para la navegación internacional.

ONU pide frenar ataques y proteger navegación en el mar Rojo

El Consejo de Seguridad también llamó a respetar el Derecho internacional y las normas relacionadas con la libertad de navegación.

La preocupación se concentra en el mar Rojo y Bab el-Mandeb, donde el avance de los hutíes y los ataques contra embarcaciones e infraestructura han elevado los riesgos para el comercio marítimo.

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En reuniones previas del Consejo, países del Golfo ya habían denunciado ataques contra ciudades e instalaciones saudíes y habían reclamado medidas para garantizar la seguridad de las rutas marítimas.

Arabia Saudita reporta interceptación de seis misiles

La declaración se conoce después de que Arabia Saudita informó que sus sistemas de defensa interceptaron seis misiles balísticos lanzados por los hutíes contra objetivos como Taif y Yanbu.

Los insurgentes también reivindicaron operaciones con misiles y drones contra territorio saudí, mientras Riad incrementó sus medidas de seguridad.

Los integrantes del Consejo reiteraron además su respaldo a la unidad, soberanía e integridad territorial de Yemen y pidieron evitar una mayor escalada del conflicto.

The UN Security Council affirms Saudi Arabia’s “inherent right” to self-defense and condemns “in the strongest terms” continued Houthi attacks against the Kingdom, demanding that the Iran-backed militia immediately end its military escalation https://t.co/H5fJGGCQ9G — Arab News (@arabnews) September 25, 2026

Turquía, Pakistán y Arabia Saudita preparan reunión militar

En paralelo, Arabia Saudita, Turquía y Pakistán preparan una reunión urgente de sus jefes militares para analizar mecanismos de apoyo a Riad dentro del Acuerdo de Defensa Conjunta de La Meca.

Los cancilleres de los tres países discutieron en Nueva York los preparativos para ese encuentro y los avances para institucionalizar el pacto, que establece un esquema de defensa colectiva entre sus integrantes.

Las tres naciones también expresaron su respaldo a una reducción de las tensiones y a la búsqueda de soluciones diplomáticas, mientras continúa la preocupación por los ataques contra Arabia Saudita y por la seguridad marítima en la región.

IO