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Reabren Periférico de Mérida tras protesta de transportistas; Va y Ven normaliza rutas afectadas

Restablecen el tránsito en el Periférico de Mérida tras la protesta de transportistas en la salida a Campeche. El sistema Va y Ven reanuda sus rutas habituales en Umán.

Por Redacción Por Esto!

26 de oct de 2026

2 min

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Normalizan servicio de transporte Va y Ven en Yucatán tras liberación del Periférico de Mérida
Normalizan servicio de transporte Va y Ven en Yucatán tras liberación del Periférico de Mérida / Especial

La circulación vehicular en el Periférico de Mérida quedó restablecida este lunes 26 de octubre, luego de las afectaciones provocadas por la manifestación de transportistas en la salida hacia Campeche, a la altura del municipio de Umán. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán confirmó la reapertura de la vialidad, mientras que la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) informó que las rutas de transporte público afectadas retomaron sus recorridos habituales.

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A través de sus redes sociales, la SSP precisó que el tránsito fue restablecido en el kilómetro 2+500 del arroyo exterior del Periférico de Mérida, donde se habían registrado complicaciones debido a la movilización de unidades de carga. La dependencia pidió a los automovilistas conducir con precaución al transitar por la zona.

Por su parte, la ATY señaló que los cierres viales también habían afectado las rutas y paraderos del sistema de transporte público Va y Ven, principalmente en las inmediaciones de Umán. Sin embargo, tras la reapertura de la carretera, las unidades comenzaron a realizar nuevamente sus recorridos habituales y a brindar servicio en todos los paraderos correspondientes.

La Agencia de Transporte de Yucatán reportó la normalización del servicio público de autobuses.
La Agencia de Transporte de Yucatán reportó la normalización del servicio público de autobuses. / Especial

La normalización del tránsito se produjo después de varias horas de movilizaciones de transportistas, quienes participaron en una protesta nacional para exigir mayor seguridad en las carreteras, una revisión de los cobros de grúas y corralones, así como cambios en las disposiciones fiscales previstas para 2027. Aunque las autoridades confirmaron que las afectaciones viales en esta zona de Mérida concluyeron, los avisos no precisaron si el retiro de los manifestantes respondió a algún acuerdo con el Gobierno federal.

JGH

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