María Corina Machado agradece a Trump captura de Maduro y anticipa elecciones en Venezuela para 2027

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la operación que permitió la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, y aseguró que Venezuela avanza hacia una transición política que podría conducir a elecciones presidenciales en 2027.

Durante una conferencia de prensa celebrada este jueves 29 de octubre de 2026 en Caracas, Machado reconoció también la participación del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en el proceso político que atraviesa su país.

La dirigente ofreció sus primeras declaraciones ante los medios desde su regreso a Venezuela el domingo 25 de octubre, después de permanecer diez meses en el exilio. Su llegada estuvo acompañada por una movilización de simpatizantes.

¿Qué dijo María Corina Machado sobre Donald Trump?

Durante su encuentro con periodistas en la Universidad Católica Andrés Bello, la opositora expresó su reconocimiento a la administración estadounidense por las acciones emprendidas contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Machado consideró que la captura del exmandatario venezolano abrió una nueva etapa para el país y generó condiciones para avanzar hacia un cambio político.

Noticia Destacada María Corina Machado confirma su regreso a Venezuela tras casi 10 meses fuera del país

En su intervención, agradeció directamente a Trump y a Marco Rubio, a quienes atribuyó un papel relevante en lo que describió como la apertura de una oportunidad para recuperar las libertades políticas en Venezuela.

¿Cuándo habrá elecciones presidenciales en Venezuela?

María Corina Machado aseguró que regresó a territorio venezolano con el propósito de movilizar a la sociedad ante la posibilidad de celebrar nuevos comicios presidenciales durante 2027.

La dirigente explicó que el secretario de Estado, Marco Rubio, planteó una secuencia de acciones para avanzar hacia una transición democrática que contempla la organización de elecciones el próximo año.

Sin embargo, todavía no existe una fecha oficial para la celebración de las elecciones presidenciales en Venezuela.

Delcy Rodríguez promete elecciones, pero no anuncia fecha

Por su parte, Delcy Rodríguez, quien encabeza el gobierno interino venezolano tras la captura de Maduro, aseguró este jueves que el país celebrará elecciones conforme a lo establecido en su Constitución.

Rodríguez señaló que los próximos procesos deberán estar organizados por una autoridad electoral renovada y contar con observación internacional, aunque evitó establecer un calendario.

En vivo: — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 29, 2026

Las declaraciones ocurren después de la controversia por las elecciones presidenciales de 2024, cuyos resultados fueron cuestionados por la oposición venezolana, que denunció irregularidades y rechazó la proclamación de Maduro como ganador.

Mientras Machado plantea que las elecciones se realicen en 2027, el gobierno interino todavía no confirma cuándo podrían convocarse los comicios, en medio de las negociaciones sobre el futuro político de Venezuela.

IO