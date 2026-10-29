Combi choca contra puesto de verduras en la Avenida Santa Úrsula, CDMX

Un vehículo de transporte público tipo combi sufrió una falla mecánica en el sistema de frenos e impactó de lleno contra un puesto semifijo de venta de verduras sobre la Avenida Santa Úrsula, al cruce con la calle San Ricardo, en la colonia Pedregal de Santa Úrsula, dentro de la alcaldía Coyoacán.
Al lugar acudieron policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México y personal paramédico para acordonar la zona. De acuerdo con los reportes, se informó que hubo un saldo preliminar de dos personas heridas y la destrucción de la mercancía y la estructura comercial.
De acuerdo con las primeras indagatorias del hecho, la unidad transitaba sobre la vialidad cuando la falta de respuesta en los frenos provocó que el conductor perdiera el control y terminará chocando de manera directa hacia la acera donde operaba el negocio callejero semifijo.
Como rutas alternas para esquivar el asentamiento vehicular generado por el percance, se recomendó a los conductores utilizar vialidades primarias cercanas como Anillo Periférico y Calzada de Tlalpan, las cuales permitieron desahogar el flujo de la zona sur de la Ciudad de México.