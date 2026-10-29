Combi choca contra puesto de verduras en la Avenida Santa Úrsula, CDMX

Un vehículo de transporte público tipo combi sufrió una falla mecánica en el sistema de frenos e impactó de lleno contra un puesto semifijo de venta de verduras sobre la Avenida Santa Úrsula, al cruce con la calle San Ricardo, en la colonia Pedregal de Santa Úrsula, dentro de la alcaldía Coyoacán.

Al lugar acudieron policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México y personal paramédico para acordonar la zona. De acuerdo con los reportes, se informó que hubo un saldo preliminar de dos personas heridas y la destrucción de la mercancía y la estructura comercial.

Policías de la @SSC_CDMX atendieron el choque de un transporte público contra un puesto semifijo de venta de verduras en Avenida Santa Úrsula, esquina con calle San Ricardo, colonia Pedregal de Santa Úrsula de la alcaldía Coyoacán. De acuerdo con los primeros datos recabados, el conductor, de 56 años, descendió de la unidad y posteriormente observó que el vehículo se desplazó hasta subir a la banqueta e impactarse contra el puesto. Al lugar arribaron paramédicos del ERUM, quienes atendieron y diganosticaron a dos hombres con golpes, sin ameritar traslado hospitalario. — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) October 29, 2026

De acuerdo con las primeras indagatorias del hecho, la unidad transitaba sobre la vialidad cuando la falta de respuesta en los frenos provocó que el conductor perdiera el control y terminará chocando de manera directa hacia la acera donde operaba el negocio callejero semifijo.

Como rutas alternas para esquivar el asentamiento vehicular generado por el percance, se recomendó a los conductores utilizar vialidades primarias cercanas como Anillo Periférico y Calzada de Tlalpan, las cuales permitieron desahogar el flujo de la zona sur de la Ciudad de México.

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