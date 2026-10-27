Alto funcionario de Estados Unidos advierte que cárteles no podrán recurrir a la "guerra jurídica"

Un alto funcionario de Estados Unidos dijo el martes en Santo Domingo que su país impedirá que los cárteles del narcotráfico designados como terroristas utilicen la "guerra jurídica" para protegerse de acciones contra el tráfico de drogas.

Tras su retorno a la Casa Blanca en 2025, Donald Trump firmó un decreto presidencial que declaró a los más importantes cárteles de la droga y grupos del crimen organizado en América Latina como "organizaciones terroristas".

Y hace más de un año lanzó una campaña de bombardeos contra presuntas lanchas del narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, que ha dejado más de 200 muertos.

Washington no permitirá que "el derecho de guerra sea convertido en un escudo unilateral por terroristas que no respetan ninguna ley", dijo Eric Geressy, asesor del Departamento de Guerra de Estados Unidos durante una reunión con militares de la región, según un video difundido por autoridades dominicanas.

Estos carteles "asesinan jueces, ejecutan fiscales, torturan civiles y se esconden detrás de escudos humanos, y luego contratan abogados de altos honorarios para reclamar inmunidad", indicó.

Señaló que estas organizaciones criminales han perdido en "el campo de batalla" y han abierto "una línea de esfuerzo asimétrica: la guerra jurídica".

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"El derecho de los conflictos armados está destinada a regular la guerra civilizada, no a proporcionar un santuario táctico a asesinos en masa", añadió.

Los responsables de defensa y seguridad de 19 países se reunieron el lunes y martes en Santo Domingo para poner en marcha la Coalición Anti Cartel de las Américas (A3C) con el fin de combatir a los cárteles del narcotráfico en la región, indicó un comunicado difundido en redes por el Comando Sur.

Esta coalición respaldará al Escudo de las Américas, la nueva alianza de seguridad y lucha antidrogas impulsada por la administración Trump y conformada por una veintena de países de la región.