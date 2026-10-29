Embajador de EU destaca resultados de cooperación con México.

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México destacó los resultados logrados en materia de seguridad, migración y protección fronteriza entre México y Estados Unidos. El funcionario señaló que la cooperación entre ambos países ha llegado “a niveles sin precedentes”.

Johnson comentó que bajo una nueva dirección y con el liderazgo del presidente Donald Trump, la cooperación ha permitido emprender acciones decisivas y alcanzar resultados históricos. También comentó que el fortalecimiento de la vigilancia fronteriza y cooperación contra el tráfico de personas están desarticulando redes criminales.

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¿Qué logros destacó el embajador de EU en cooperación con México?

En materia del control de la frontera suroeste de EU, la Embajada reportó que las detenciones cayeron un 95% en los últimos 12 meses, alcanzando el nivel anual más bajo en la historia. Asimismo, se mantuvo la política de "cero liberaciones" de migrantes irregulares en comunidades locales, cumpliendo en septiembre de 2026 un total de 17 meses consecutivos bajo este esquema.

Respecto al combate al narcotráfico y la salud pública, se informó una caída del 40% en las muertes por sobredosis en EE. UU. desde el punto más alto de la crisis, lo que representa más de 40 mil vidas salvadas. Además, con base en inteligencia provista por autoridades estadounidenses, México ha incautado más de 500 toneladas métricas de drogas ilícitas.

La misión diplomática de los EE. UU. en México logra resultados históricos en seguridad, migración y protección fronteriza. https://t.co/pZL3PWngSb — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) October 29, 2026

En las acciones contra el crimen organizado y el tráfico de armas, las autoridades de EU han incautado más de 50 mil armas de fuego, casi 2.9 millones de municiones y arrestado a más de 10 mil personas vinculadas al tráfico de armamento. En materia de justicia e interrupción de fugitivos, EU ha entregado a México a más de 360 prófugos acusados de delitos graves.

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