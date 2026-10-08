Portaaviones USS Abraham Lincoln regresa a EU tras 321 días de misión y ocho intentos de suicidio

El portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln regresó este jueves 8 de octubre a San Diego, California, después de 321 días de despliegue, durante los cuales participó en operaciones militares contra Irán y enfrentó reportes de escasez de suministros y problemas de salud mental entre sus tripulantes.

La embarcación, con aproximadamente 5 mil marinos a bordo, concluye una de las misiones más prolongadas de la Armada de Estados Unidos, luego de permanecer hasta 265 días sin realizar una escala en puerto y recibir dos extensiones de su despliegue.

¿Qué ocurrió durante la misión del USS Abraham Lincoln?

El portaaviones partió de San Diego en noviembre de 2025 con destino inicial al Pacífico. Sin embargo, el inicio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, a finales de febrero de 2026, modificó su misión y provocó su traslado a Oriente Medio.

El USS Abraham Lincoln permaneció en esa región hasta finales de agosto, cuando fue relevado por el USS George Washington y comenzó su regreso a territorio estadounidense.

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Durante el trayecto realizó una escala de cinco días en Pattaya, Tailandia, además de una parada en Guam.

Reportan ocho intentos de suicidio entre tripulantes

Durante el despliegue, familiares de los marinos denunciaron problemas de abastecimiento de alimentos, fallas en los servicios de agua y plomería, así como afectaciones a la salud mental de algunos integrantes.

De acuerdo con reportes de la Armada estadounidense, ocho miembros del portaaviones y su grupo de combate intentaron quitarse la vida durante la misión.

Las condiciones a bordo provocaron cuestionamientos de legisladores demócratas, mientras que integrantes de la administración del presidente Donald Trump defendieron el desarrollo de las operaciones militares.

Pete Hegseth defiende operaciones militares contra Irán

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, visitó el portaaviones el miércoles 7 de octubre y agradeció a la tripulación por su participación en el conflicto.

El funcionario reconoció que autorizó dos extensiones del despliegue y destacó que el grupo de combate realizó más de 10 mil salidas y acumuló 23 mil horas de vuelo.

BREAKING: After 265 days without a port stop, the USS Abraham Lincoln is finally back in San Diego after a grueling deployment supporting U.S. military operations against Iran. The aircraft carrier returns following more than 10 months away from home, with its crew facing extended stretches at sea and reports of deteriorating conditions aboard the ship. The Navy told lawmakers that 8 sailors attempted suicide during the deployment, raising questions about the toll of prolonged missions. @AmericaRpts — Fox News (@FoxNews) October 8, 2026

También informó que se efectuaron cerca de 4 mil misiones de combate y se lanzaron aproximadamente 1.5 millones de libras de municiones contra objetivos iraníes.

Hegseth anunció que el grupo recibirá la Mención Presidencial a la Unidad por su desempeño durante las operaciones.

Por su parte, la Armada estadounidense informó que revisará las condiciones de abastecimiento y habitabilidad de sus embarcaciones para mejorar las condiciones durante futuras misiones prolongadas.

IO