La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) suspendió las clases presenciales en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), plantel Azcapotzalco, a partir de este miércoles 25 de noviembre de 2026, debido a la detección de un brote de varicela entre integrantes de la comunidad escolar.

Mediante un comunicado, la dirección del plantel informó que la decisión fue tomada por recomendación de la Dirección General de Atención a la Salud (DGAS) de la UNAM, como medida preventiva para evitar nuevos contagios.

La suspensión permitirá revisar las condiciones sanitarias de las instalaciones, reforzar la vigilancia epidemiológica e identificar oportunamente posibles casos adicionales.

¿Cuándo regresan a clases los estudiantes del CCH Azcapotzalco?

La UNAM informó que el regreso a las actividades presenciales está programado para el lunes 30 de noviembre de 2026, siempre que las condiciones sanitarias permitan reanudar las clases.

Mientras tanto, las actividades académicas continuarán en modalidad en línea, por lo que los estudiantes deberán mantenerse atentos a las indicaciones de sus profesores.

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La institución también solicitó a la comunidad escolar consultar los canales oficiales para conocer cualquier modificación a las medidas preventivas.

¿Cuántos casos de varicela se reportaron en el CCH Azcapotzalco?

Hasta el momento, las autoridades universitarias no han precisado cuántos casos de varicela fueron detectados ni si las personas afectadas son estudiantes, docentes o trabajadores administrativos.

La varicela es una enfermedad viral altamente contagiosa que puede provocar fiebre, malestar general y erupciones en la piel acompañadas de comezón.

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La dirección del CCH Azcapotzalco reiteró que la suspensión temporal busca proteger la salud de la comunidad y prevenir la propagación de la enfermedad antes de reanudar las actividades escolares.

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