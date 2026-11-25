La Secretaría de Salud (Ssa) del Gobierno de México confirmó un segundo caso de enfermedad invasiva por neumococo en Campeche durante 2026, con lo que la entidad suma dos contagios de este padecimiento, luego de permanecer al menos 12 años sin registros. El nuevo diagnóstico corresponde a un hombre, mientras que el primer caso fue detectado en una mujer y confirmado por la autoridad sanitaria el pasado 9 de noviembre.

De acuerdo con el informe del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave), correspondiente a la semana epidemiológica 45, el segundo contagio fue diagnosticado durante la última semana en una unidad médica de Campeche. Sin embargo, el reporte federal no precisa la institución donde se identificó, el municipio de residencia, la edad del paciente ni si presentaba alguna comorbilidad que comprometiera su sistema inmunológico.

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En la Península de Yucatán se acumulan 12 casos confirmados entre las tres Entidades: seis en Quintana Roo, que encabeza la estadística regional; cuatro en Yucatán y dos en Campeche, que ocupa el tercer lugar.

En cuanto a la distribución por sexo, los registros peninsulares se encuentran equilibrados, con seis hombres y seis mujeres, equivalentes al 50 por ciento para cada grupo. En Campeche, los dos contagios corresponden a un hombre y una mujer.

A nivel nacional, la Ssa contabilizó 142 casos acumulados de enfermedad invasiva por neumococo, de los cuales 81 corresponden a hombres y 61 a mujeres, equivalentes al 57.04 y 42.96 por ciento, respectivamente. Esta cifra contrasta con el mismo periodo de 2025, cuando el sistema epidemiológico no registró casos acumulados de este padecimiento.

Con dos contagios, Campeche ocupa el lugar 14 a nivel nacional, posición que comparte con otras entidades que registran la misma cantidad de diagnósticos.

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Ciudad de México encabeza la estadística nacional con 56 casos, seguida de Guanajuato, con 21. En tanto, el Estado de México, Oaxaca y Quintana Roo registran seis contagios cada uno. Después aparecen Michoacán y Querétaro, con cinco casos respectivamente. En contraste, diez entidades no reportan contagios durante 2026. Entre ellas se encuentran Coahuila, Colima, Chiapas, Durango y Nayarit.

La reaparición de esta enfermedad en Campeche, después de más de una década sin diagnósticos, pone de relieve la importancia de mantener la vigilancia epidemiológica y reforzar las medidas de prevención, particularmente mediante la vacunación.