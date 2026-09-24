Trump recibe a Xi Jinping en la Casa Blanca; comercio, Taiwán, IA e Irán marcan la reunión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este jueves 24 de septiembre en la Casa Blanca a su homólogo chino, Xi Jinping, en una visita de Estado que ocurre en medio de diferencias comerciales, tecnológicas y de política exterior entre Washington y Pekín.

Xi llegó acompañado de su esposa, Peng Liyuan, y fue recibido por Trump y la primera dama, Melania Trump, antes del inicio de las actividades oficiales. La Casa Blanca había informado que la ceremonia de bienvenida incluiría actos militares y posteriormente una reunión entre ambos mandatarios.

La visita representa el regreso de Xi a la Casa Blanca después de más de una década y se produce cuatro meses después del encuentro que ambos sostuvieron en Pekín durante la visita de Trump a China en mayo.

¿Qué temas abordarán Trump y Xi Jinping?

La reunión está marcada por asuntos como los aranceles, el comercio bilateral, Taiwán, los semiconductores, la inteligencia artificial y la relación de China con Irán.

Estados Unidos y China mantienen conversaciones para administrar sus diferencias económicas y tecnológicas.

Noticia Destacada Xi Jinping viaja a Estados Unidos para reunirse con Trump: comercio, Taiwán e IA, entre los temas clave

En los últimos días, funcionarios de ambos países también discutieron un posible mecanismo de notificación ante incidentes de inteligencia artificial que puedan representar riesgos para la seguridad nacional.

Aunque ambos gobiernos buscan mantener abiertos los canales de diálogo, persisten diferencias sobre restricciones tecnológicas, empresas incluidas en listas comerciales y el acceso a componentes avanzados.

Visita ocurre en medio de tregua comercial

La reunión también tiene como contexto los esfuerzos de Washington y Pekín por evitar una nueva escalada comercial.

Los compromisos alcanzados durante el encuentro de mayo incluyeron medidas relacionadas con reducción de barreras, comercio agrícola e industrial y mecanismos bilaterales de seguimiento. Sin embargo, algunos acuerdos todavía presentan avances parciales.

American strength 🇺🇸



President Trump, President Xi, First Lady Melania Trump, and Madame Peng Liyuan participate in a military review in the Rose Garden, featuring a B-2 flyover. pic.twitter.com/vGmAgQ2d47 — The White House (@WhiteHouse) September 24, 2026

Analistas citados por AP consideran que el objetivo central de esta nueva reunión es mantener cierta estabilidad en la relación y evitar que las diferencias deriven en una confrontación mayor, más que alcanzar acuerdos amplios de forma inmediata.

Trump y Xi tendrán cena de Estado

La agenda de este jueves concluirá con una cena de Estado en la Casa Blanca en honor a Xi Jinping y Peng Liyuan.

La Presidencia estadounidense confirmó que el encuentro se realizará en el East Room y contará con la presencia de integrantes de las delegaciones oficiales, empresarios y funcionarios de ambos países.

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