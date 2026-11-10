España pide suspender TikTok por videos de abuso sexual infantil; investigación detecta más de mil publicaciones

El Gobierno de España solicitó la suspensión temporal de TikTok en el país tras una investigación periodística que documentó más de mil publicaciones con material de abuso sexual infantil y al menos 48 millones de visualizaciones, lo que provocó una intervención de las autoridades para exigir medidas de protección a menores.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, pidió este martes 10 de noviembre de 2026 a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que evalúe la suspensión cautelar de la plataforma, mientras se investigan los hechos.

La solicitud se presentó después de que el medio Maldita.es reveló la presencia de contenidos ilegales y cuestionó la eficacia de los mecanismos de moderación de la red social.

¿Por qué España quiere suspender TikTok?

La investigación de Maldita.es, publicada el 9 de noviembre, documentó mil 183 videos e imágenes con material de abuso sexual infantil que acumularon 48 millones de visualizaciones.

El trabajo periodístico identificó además más de 26 mil perfiles vinculados con comentarios, solicitudes e intercambios de este tipo de contenido.

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De acuerdo con la investigación, parte de las publicaciones permanecieron disponibles durante meses, pese a las políticas de TikTok contra la explotación sexual infantil.

El medio también denunció una muestra de 50 videos mediante los canales oficiales de la plataforma, de los cuales únicamente cinco fueron retirados.

¿Qué medidas exige el Gobierno español a TikTok?

La ministra Sira Rego solicitó a la Fiscalía General del Estado investigar los hechos y determinar las acciones legales correspondientes.

También exigió a TikTok retirar el material identificado, colaborar con las autoridades y presentar medidas verificables para evitar que contenidos similares continúen circulando.

Durante una reunión con representantes de la empresa, la funcionaria pidió mejorar los sistemas de moderación y revisar el funcionamiento de sus algoritmos.

Asimismo, propuso que la plataforma suspenda voluntariamente sus actividades en España mientras se resuelve la situación.

Spain demands that TikTok suspend operations until child sexual abuse material gone https://t.co/nnqJ9eZ4xb — Reuters (@Reuters) November 10, 2026

¿TikTok dejará de funcionar en España?

Hasta el momento, la suspensión de TikTok en España no se ha concretado. La decisión sobre una posible medida cautelar corresponde a las autoridades competentes.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, respaldó la posibilidad de suspender la plataforma si las investigaciones justifican esa medida.

El mandatario señaló que la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes debe prevalecer frente a la difusión de contenidos que vulneren su seguridad.

Por su parte, representantes de TikTok manifestaron disposición para mantener el diálogo con las autoridades, aunque, según el Ministerio de Juventud e Infancia, no presentaron compromisos concretos durante la reunión.

Las autoridades españolas continuarán con la revisión del caso para determinar las medidas que correspondan contra la plataforma.

IO