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Leche Para el Bienestar llega a Tizimín: Estas son las fechas y requisitos para el registro y canje de tarjetas

El programa federal Leche para el Bienestar realiza una jornada de inscripción y canje de tarjetas en Tizimín en los bajos del Palacio Municipal.

Gerardo Castro

Por Gerardo Castro

10 de nov de 2026

1 min

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Beneficiarios podrán adquirir dos litros de leche fortificada por 15 pesos
Beneficiarios podrán adquirir dos litros de leche fortificada por 15 pesos / Especial

El programa Leche para el Bienestar llega a Tizimín con una jornada de inscripción y canje de tarjetas, para que las familias puedan acceder a leche fortificada a precio accesible.

El registro se realiza el jueves 12 y viernes 13 de noviembre, en los bajos del Palacio Municipal, en horario de 8:30 a 12:00 horas.

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Leche para el Bienestar, operado por Liconsa, es un programa del Gobierno de México que ofrece leche fortificada a bajo costo para mejorar la nutrición de personas en situación de vulnerabilidad. Por 15 pesos, los beneficiarios pueden adquirir un sobre que rinde dos litros de leche.

¿Quiénes pueden registrarse en Leche para el Bienestar?

La convocatoria está dirigida a niñas y niños de 6 meses a 17 años, mujeres mayores de 45 años, hombres mayores de 60 años, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, así como personas con discapacidad o enfermedades crónicas.

Requisitos para inscribirse en Leche para el Bienestar en Tizimín

Las personas interesadas en incorporarse al programa deben acudir con los siguientes documentos:

  • Credencial del INE.
  • CURP del solicitante.
  • Comprobante de domicilio.
  • CURP del esposo o pareja, según corresponda.
  • Constancia médica, en caso de discapacidad o embarazo.
Eli Camila Chan Gómez, estudiante del CBTA 13 de Xmatkuil, Yucatán,

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¿Qué documentos necesitas para el canje de tarjetas?

Para realizar el canje de tarjetas de Leche para el Bienestar, los titulares deben presentar su credencial del INE y la tarjeta anterior del programa.

La jornada representa una oportunidad para que las familias de Tizimín realicen sus trámites y accedan a leche fortificada a un precio de 15 pesos por sobre, con un rendimiento de dos litros.

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