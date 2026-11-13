Estados Unidos reanuda despegues tras más de cuatro horas de suspensión por falla en comunicaciones

Después de más de cuatro horas de interrupciones, Estados Unidos reanudó los despegues de vuelos luego de que la Administración Federal de Aviación (FAA) retirara la restricción nacional que había impuesto por una falla en los sistemas de comunicación de diversos centros de control de tránsito aéreo. La agencia informó que quedó cancelada la suspensión de operaciones en tierra a nivel nacional, por lo que los aeropuertos comenzaron a restablecer gradualmente sus actividades.

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La contingencia afectó a miles de pasajeros en Estados Unidos y otros países, incluido México. El secretario de Transporte, Sean Duffy, explicó que el problema de comunicación alcanzó a los 22 centros regionales de control de tráfico aéreo, encargados de dirigir las aeronaves entre los aeropuertos del país. Indicó que personal técnico de la FAA continuaba investigando el origen de la falla.

Esta fue la primera suspensión nacional de despegues desde enero de 2023, cuando una falla en un sistema informático clave de la agencia obligó a detener las operaciones. Antes de ese episodio, una medida similar se había aplicado después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

En tanto, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, sostuvo que no había indicios de que la interrupción fuera resultado de un ataque malintencionado contra Estados Unidos. También rechazó que se tratara de un ciberataque y aseguró que las autoridades no tenían evidencias que apuntaran a esa posibilidad.

JGH