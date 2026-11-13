AICM vive un caos por la suspensión de vuelos en Estados Unidos

En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), ha informado que tiene afectaciones por los vuelos programados desde y hacia Estados Unidos, esto luego de las restricciones que se impusieron en el vecino país, tras reportar una falla en las telecomunicaciones.

La falla tiene una interrupción técnica en los sistemas de control de tráfico aéreo de Estados Unidos. Por ese motivo, las autoridades aeroportuarias han recomendado a los pasajeros a estar en contacto con las aerolíneas para conocer el estatus de sus vuelos.

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“Recomendamos a las personas pasajeras con vuelos programados entre el AICM y destinos estadounidenses mantener comunicación con su aerolínea para verificar el estatus de su vuelo y conocer posibles modificaciones en su itinerario. La administración aeroportuaria permanece atenta a la evolución de la situación y a sus repercusiones en las operaciones aéreas”

Las medidas en Estados Unidos, han ocasionado amplias restricciones en el tráfico aéreo en nuestro país, ya que normalmente se registran diarios un promedio de 700 vuelos entre las dos naciones.

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¿Cuántos vuelos han sido cancelados en el AICM?

Por medio de sus redes sociales, el AICM ha informado que hasta las 17:30 horas, tenía un total de 26 vuelos afectados con 4 mil 257 pasajeros varados. También se ha revelado que existe una estimación de hasta 70 vuelos afectados, esto considerando las operaciones de todas las aerolíneas.

“Debido a las restricciones temporales a las operaciones aéreas ordenadas por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), se estima una posible afectación de 70 vuelos programados para este día, considerando las operaciones de todas las aerolíneas que conectan a ambos países”

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