SUTCOBACAM levanta protesta en planteles de Campeche y anuncia regreso a labores el 17 de noviembre

A través de un comunicado dirigido a su base trabajadora, el SUTCOBACAM informó que la Dirección General del Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche, COBACAM, le hizo llegar el acuse de recibo que acredita la entrega de los anexos de ejecución modificatorios correspondientes a la homologación y renivelación salarial de 2026.

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Ante la recepción de este documento, la organización sindical decidió suspender la protesta en los diferentes centros laborales y anunció que el martes retomarán sus actividades con normalidad. Sin embargo, aclaró que dará seguimiento al trámite hasta que se autoricen y realicen los pagos al personal beneficiado.

El anuncio se produjo después de que el Consejo Consultivo del SUTCOBACAM se reuniera este viernes 13 de noviembre y sostuviera un diálogo con la Secretaría de Gobierno de Campeche, ante la cual expuso nuevamente los asuntos laborales pendientes en el subsistema educativo.

¿Cuáles son las demandas pendientes sobre homologación y pagos salariales?

Entre las demandas planteadas se encuentran el pago de la homologación y renivelación de 2026, las jubilaciones de este año, la compactación y basificación de plazas, la revisión de plazas administrativas y los pagos omitidos por concepto de prima de antigüedad.

También reclamaron el cumplimiento del incremento salarial de 2026, cuyo pago, según el sindicato, fue acordado ante el juez laboral para el pasado 30 de octubre, pero continúa pendiente.

El SUTCOBACAM señaló que en los próximos días dará a conocer los acuerdos de la reunión del Consejo Consultivo y los avances de las gestiones mediante sus delegados y representantes sindicales.

La suspensión de la protesta ocurre después de las diferencias públicas entre el SUTCOBACAM y el SITCOBACAM; este último sindicato rechazó la jornada de brazos caídos y pidió privilegiar el diálogo para evitar afectaciones a los estudiantes de los 37 planteles del COBACAM.

¿Cuándo regresarán a clases y actividades los planteles del COBACAM?

Aunque la organización anunció el regreso a las actividades para el próximo martes 17 de noviembre, los pendientes laborales continúan sin resolverse por completo en los 37 planteles del subsistema educativo.

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¿Qué pasará con el emplazamiento a huelga anunciado para el 23 de noviembre?

Ante esta situación, permanece como antecedente y advertencia latente el emplazamiento a huelga del 23 de noviembre, señalado por el SUTCOBACAM durante la protesta, mismo que se mantendrá vigente en caso de no concretarse los pagos y acuerdos exigidos.

JGH