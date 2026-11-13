EE.UU. asegura que suspensión de vuelos no estuvo relacionada con terrorismo

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, aseguró que la suspensión de los despegues en los aeropuertos de todo el país no estuvo relacionada con un ataque terrorista, sino con una interrupción en las telecomunicaciones que afectó a los centros de control aéreo. Durante declaraciones a medios en la Casa Blanca, pidió a la población mantener la calma y señaló que el incidente no guardaba similitud con tragedias pasadas.

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"No hay motivo para que el público sienta temor ni se preocupe por sus seres queridos; esto no es otro 11 de septiembre (en referencia a los atentados contra Estados Unidos de 2001)", explicó Mullin a los periodistas congregados en la sede presidencial. Por su parte, el secretario de Transporte, Sean Duffy, confirmó que los técnicos de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) investigaban la falla, que afectó a los centros de control de tráfico aéreo en ruta.

¿Cuántos vuelos resultaron afectados en Estados Unidos por la falla de la FAA?

La FAA ordenó detener los despegues en los aeropuertos estadounidenses por circunstancias extraordinarias y motivos de seguridad. La interrupción ocasionó retrasos y modificaciones en las operaciones aéreas. Entre las terminales con más vuelos demorados figuraban Chicago, con 395; Atlanta, con 385; Dallas-Fort Worth, con 327; Denver, con 284, y Los Ángeles, con 266, de acuerdo con cifras de FlightAware. También se reportaron demoras en los aeropuertos John F. Kennedy y LaGuardia, en Nueva York, con 199 y 228 vuelos, respectivamente; San Francisco registraba 249, Orlando 199 y Boston 189.

¿Cómo afectó la suspensión aérea a los aeropuertos de México?

La contingencia también tuvo repercusiones en México. En el Aeropuerto Internacional de Cancún se reportaron 66 vuelos afectados y 13 mil 887 pasajeros durante la tarde de este viernes. De acuerdo con la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), 14 vuelos provenientes de Estados Unidos y Canadá, con 2 mil 963 pasajeros, resultaron afectados; a estos se sumaron 52 vuelos de salida, que involucraban a 10 mil 924 viajeros que permanecían en la terminal a la espera de la normalización de las operaciones.

A través de un comunicado, la AFAC informó que las restricciones temporales implementadas por la FAA tenían como objetivo garantizar la seguridad operacional. Como parte de las medidas, se solicitó que las aeronaves en aeropuertos mexicanos con vuelos programados hacia Estados Unidos permanecieran en tierra hasta recibir autorización para reanudar sus operaciones. La dependencia recomendó a los pasajeros consultar los canales oficiales de sus aerolíneas y grupos aeroportuarios, mientras mantiene el seguimiento de la situación en coordinación con las autoridades correspondientes.

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¿Cuándo había ocurrido antes una suspensión general de despegues en Estados Unidos?

La suspensión volvió a poner sobre la mesa los problemas de infraestructura tecnológica del sistema de control aéreo estadounidense y la necesidad de modernizarlo. Esta fue la tercera ocasión en el siglo XXI en que se ordenó una suspensión general de despegues en ese país: la primera ocurrió después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y la segunda en enero de 2023, cuando una falla en el sistema de avisos a los pilotos obligó a detener las operaciones de salida. Hasta el momento de los reportes, la causa técnica de la interrupción de las telecomunicaciones continuaba bajo investigación.

JGH