Ayuntamiento de José María Morelos anuncia aumento en tarifa de recolección de basura para comercios

El Ayuntamiento, a través del área de comunicación, dio a conocer la tarde de este viernes que, en el 2027 los comercios foráneos y cadenas comerciales de la ciudad van a pagar de entre 20 a 40 Unidades de Medida y Actualización (UMAS) mensuales por servicio de recolección de basura.

Puntualiza, los comercios locales no entran en ese esquema de cobro ya aprobado. Los comercios foráneos van a pagar cada mes un estimado de 2 mil 700 por Servicio de basura y las departamentales cerca de 5 mil pesos.

La unidad de Medida y Actualización este año se encuentra en el rango de 117.31 pesos, pero ya el siguiente año es probable que llegue a 120 o un poco más.

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Comunicación Social dio a conocer que el cabildo fue quien aprobó "la iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del municipio de José María Morelos".

Apunta, esa actualización de la normativa tiene como eje central la regulación "Justa y transparente” del cobro por el servicio de recolección de basura. "Estableciendo un esquema dirigido únicamente a comercios foráneos y cadenas comerciales que no contaban con un rubro específico en la Ley".