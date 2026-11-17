El Ejército de Ucrania lanzó este martes 17 de noviembre de 2026 un nuevo ataque contra el puente de Crimea, que conecta la península con territorio ruso, lo que provocó el colapso de parte de su estructura y la suspensión del tránsito vehicular.
El gobernador de Crimea designado por Moscú, Serguéi Axiónov, confirmó que la infraestructura fue atacada por segunda jornada consecutiva y anunció el cierre de la circulación.
Imágenes difundidas por autoridades ucranianas muestran daños en uno de los arcos del puente, mientras que Rusia reconoció afectaciones estructurales. Ante la interrupción del tránsito, los conductores fueron enviados a utilizar transbordadores para cruzar el estrecho de Kerch.
Rusia reporta más de mil 400 drones derribados tras ataque de Ucrania
El Ministerio de Defensa ruso informó que sus sistemas antiaéreos interceptaron mil 441 drones ucranianos durante la jornada, después de reportar más de mil 300 aparatos derribados el día anterior.
Según las autoridades rusas, los ataques se extendieron por aproximadamente 20 regiones del país, además de zonas de los mares Negro y Azov.
Noticia Destacada
Zelenski revela propuesta de EU: Ucrania tendría que ceder territorio a cambio de ingresar a la OTAN
El Gobierno de Crimea también reportó dos personas fallecidas durante un ataque contra uno de los distritos de la península.
Por su parte, el Kremlin había señalado que los daños ocasionados al puente durante la jornada anterior eran menores.
Ataque al puente de Crimea ocurre antes de reunión entre Putin, Trump y Xi Jinping
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, defendió las operaciones militares contra territorio ruso y las presentó como una respuesta a los ataques de Moscú contra la infraestructura energética de Ucrania.
Asimismo, se reportaron ataques contra instalaciones industriales en Bashkiria, incluida una planta petroquímica ubicada en la ciudad rusa de Salavat.
La nueva ofensiva ocurre antes del viaje del presidente ruso, Vladímir Putin, a China, donde tiene previsto participar en actividades de la APEC y sostener un encuentro con los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y China, Xi Jinping.
El puente de Crimea representa una conexión estratégica para Rusia desde la anexión de la península en 2014 y ha sido objetivo de ataques ucranianos en distintas etapas del conflicto.
IO