El Ejército de Ucrania lanzó este martes 17 de noviembre de 2026 un nuevo ataque contra el puente de Crimea, que conecta la península con territorio ruso, lo que provocó el colapso de parte de su estructura y la suspensión del tránsito vehicular.

El gobernador de Crimea designado por Moscú, Serguéi Axiónov, confirmó que la infraestructura fue atacada por segunda jornada consecutiva y anunció el cierre de la circulación.

Imágenes difundidas por autoridades ucranianas muestran daños en uno de los arcos del puente, mientras que Rusia reconoció afectaciones estructurales. Ante la interrupción del tránsito, los conductores fueron enviados a utilizar transbordadores para cruzar el estrecho de Kerch.

Rusia reporta más de mil 400 drones derribados tras ataque de Ucrania

El Ministerio de Defensa ruso informó que sus sistemas antiaéreos interceptaron mil 441 drones ucranianos durante la jornada, después de reportar más de mil 300 aparatos derribados el día anterior.

Según las autoridades rusas, los ataques se extendieron por aproximadamente 20 regiones del país, además de zonas de los mares Negro y Azov.

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El Gobierno de Crimea también reportó dos personas fallecidas durante un ataque contra uno de los distritos de la península.

Por su parte, el Kremlin había señalado que los daños ocasionados al puente durante la jornada anterior eran menores.

Ataque al puente de Crimea ocurre antes de reunión entre Putin, Trump y Xi Jinping

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, defendió las operaciones militares contra territorio ruso y las presentó como una respuesta a los ataques de Moscú contra la infraestructura energética de Ucrania.

Grateful to the Security Service of Ukraine, all units of Ukraine’s Defense Forces involved, Ukraine’s Minister of Defense, the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine and the General Staff, and all our weapons manufacturers for an unprecedented operation in response to Russian strikes on our infrastructure. Today, everyone can see the consequences for the main military crossing from Russian territory into our Ukrainian Crimea. This is the result of the seventh stage of an operation carried out over several weeks, developed and coordinated by the Security Service of Ukraine together with the General Staff of the Armed Forces of Ukraine. Our warriors gradually destroyed air defense systems, radars, electronic warfare equipment, and other designated targets on the way to the final objective. For this, they used “Dovbush,” “Vendetta,” “Da Vinci,” “Sichen,” “Mich-2000,” “Ruta,” “Palianytsia,” “An-197,” “FP-1,” “FP-5 Flamingo,” and “R-360 Neptune.” Today, at the key stage, the “Palianytsia” drones performed exceptionally well, striking the road section of the bridge, while “Neptune” missiles, “Ruta” drones, and FP-5 drones struck the railway section. Using “Flamingo,” our warriors carried out a precision-guided strike – and the communications uplink worked flawlessly until the very last seconds. We have repeatedly offered Russia steps toward de-escalation – and every proposal has been met with loud rejection. Russia strikes our infrastructure every day, including bridges in Zaporizhzhia, Dnipro, Kyiv, and the Odesa region. We are restoring our infrastructure. But we are also reminding Russia that war will always return to where it began. Ukraine’s defensive capabilities are strong and will remain so, and we will never leave terror against our cities and people unanswered. I thank the true warriors of the Security Service of Ukraine, all our Defense Forces, our intelligence agencies, and EVERY manufacturer of weapons effectively used to defend Ukraine, Ukrainians, and our national interests. Glory to Ukraine! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 17, 2026

Asimismo, se reportaron ataques contra instalaciones industriales en Bashkiria, incluida una planta petroquímica ubicada en la ciudad rusa de Salavat.

La nueva ofensiva ocurre antes del viaje del presidente ruso, Vladímir Putin, a China, donde tiene previsto participar en actividades de la APEC y sostener un encuentro con los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y China, Xi Jinping.

El puente de Crimea representa una conexión estratégica para Rusia desde la anexión de la península en 2014 y ha sido objetivo de ataques ucranianos en distintas etapas del conflicto.

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