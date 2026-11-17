Sin avances en las investigaciones por la invasión de 34 mil 244 hectáreas de la ampliación forestal Chuunkopó, perteneciente a la Reserva de la Biosfera de Balam-Kú, continúan las denuncias presentadas por ejidatarios de Hecelchakán ante la Fiscalía General del Estado (Fgecam), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), por lo que este martes regresaron al Palacio de Gobierno para exigir respuestas y la intervención de las autoridades.

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El comisario ejidal, Jorge Moisés Ehuán Dzul, señaló que, pese a los compromisos asumidos el pasado 4 de noviembre durante una reunión con funcionarios estatales, luego de la protesta de cerca de 500 pobladores, hasta ahora no observan resultados de las diligencias que supuestamente se realizarían para acelerar las investigaciones y concretar el desalojo de entre 250 y 300 personas provenientes de Guatemala, Tabasco, Veracruz y Chiapas, quienes mantienen ocupados los terrenos entre los municipios de Escárcega y Candelaria.

Indicó que en aquella reunión las autoridades se comprometieron a actuar y dar seguimiento a los procedimientos correspondientes. No obstante, aseguró que los 840 ejidatarios afectados siguen sin conocer qué acciones se han emprendido para recuperar las tierras, cuya propiedad respaldan con carpeta básica, planos y documentación avalada por decreto presidencial.

Ehuán Dzul advirtió que también solicitarán la intervención estatal por otra invasión en la colonia San Joaquín, donde la empresa Boxito nuevamente ocupa cerca de 10 hectáreas pertenecientes al núcleo ejidal. Explicó que el conflicto tiene más de 15 años, que incluso fue llevado ante los tribunales y obtuvo una resolución favorable al ejido, pero hace aproximadamente seis años volvieron a ocupar el terreno e instalaron cercas.

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Ante esta situación, los representantes ejidales buscan que se revise el caso, se delimiten las tierras y se garantice su regularización, pues consideran que las invasiones recurrentes impiden mantener en orden el patrimonio del núcleo agrario y acceder a otros programas.

El comisario confió en que las autoridades finalmente atiendan ambas problemáticas, aunque advirtió que, de no recibir una respuesta satisfactoria, los ejidatarios podrían emprender nuevas manifestaciones y acciones de protesta para exigir la recuperación de sus tierras.

JGH