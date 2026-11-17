Al menos un centenar de productores originarios del Camino Real tomaron las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Sader, en exigencia por el pago del seguro catastrófico correspondiente al pago de las 80 mil hectáreas siniestradas.

Desde las 10 de la mañana ingresaron cerca de 50 productores para demandar al representante de la Sader, Carlos Baqueiro Cáceres, que intervenga con la empresa aseguradora que les niega la dispersión del recurso.

Desde las 10 de la mañana, cerca de 50 productores ingresaron al edificio gubernamental. / Por Esto!

A poco más de una hora de que se apersonaron en el recinto, el delegado de la Sader con el representante del Gobierno del Estado de la Zona Norte, Héctor Mena Trejo, ingresaron a la sala de juntas con una comitiva de representación de los productores para conocer cuál es la respuesta que les darán.

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Los productores señalaron que al menos el 70 por ciento de los plantíos que realizaron terminaron como pérdidas, que abarcan hasta los municipios de Hopelchén, Calkiní, Tenabo y Hecelchakán, por lo que demandan respuesta a las autoridades de agricultura.

JGH