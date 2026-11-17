Dos hombres fueron detenidos en Chetumal por su probable participación en el delito de desaparición cometida por particulares, en agravio de Edgar “N”, cuyos hechos fueron registrados en el municipio de José María Morelos.

Los investigados fueron identificados como Santos Apolinar “N”, alias “Calavera”, de 49 años, y Ángel Efrén “N”, alias “La Ardilla”, de 28 años, ambos originarios de Quintana Roo.

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Elementos de la Policía de Investigación cumplimentaron las órdenes de aprehensión en contra de ambos, quienes posteriormente quedaron a disposición de la autoridad judicial para continuar con el proceso correspondiente.