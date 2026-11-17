Una persecución entre dos automovilistas, presuntamente originada por un desacuerdo tras un primer percance vial, terminó con un aparatoso accidente sobre Arco Norte de Cancún, a la altura del fraccionamiento Privadas La Kin. El saldo fue de un conductor lesionado y una persona detenida, luego de que se reportara una posible privación de la libertad de un menor de edad.

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Los hechos movilizaron a elementos de la Guardia Nacional y distintas corporaciones policiacas, luego de que se recibiera el reporte de una persecución y de que uno de los ocupantes de los vehículos presuntamente hubiera sido privado de la libertad. La alerta generó la intervención de las autoridades, que desplegaron unidades en las inmediaciones del Ramal Norte.

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, el incidente habría comenzado metros antes, cuando un automóvil Jetta y otro vehículo de la marca Aptitude tuvieron un primer contacto, aparentemente por un percance de tránsito. Al no llegar a un acuerdo sobre la responsabilidad y la reparación de los daños, se habría iniciado una persecución entre ambos conductores.

Durante el altercado, uno de los acompañantes del Jetta habría subido al automóvil Aptitude, presuntamente para evitar que su conductor se retirara mientras llegaban a un acuerdo. Sin embargo, la situación escaló y ambos vehículos continuaron su trayecto hasta llegar al Arco Norte.

En ese punto, el conductor del Jetta perdió el control, subió al camellón central y se impactó contra un poste del alumbrado público, lo que provocó que la unidad terminara en sentido contrario a la circulación y con severos daños en uno de sus costados.

El conductor del Aptitude fue detenido como sospechoso de la presunta privación de la libertad. / Gabriel Alcocer

El conductor resultó lesionado y fue trasladado en una ambulancia a un hospital para recibir atención médica. En tanto, el automóvil Aptitude presentó daños menores en la defensa delantera, del lado derecho, aparentemente ocasionados durante el primer choque.

Por su parte, el conductor del segundo vehículo fue detenido por las autoridades como sospechoso de la presunta privación de la libertad. No obstante, posteriormente se aclaró que el menor señalado como posible víctima permanecía en el lugar y no había sido retirado de la zona, pues presuntamente había subido al otro automóvil durante el intento de llegar a un acuerdo por los daños.

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Un perito de Tránsito acudió para realizar las diligencias correspondientes y determinar las circunstancias del accidente, mientras una grúa se encargó de retirar el Jetta siniestrado.

La circulación permaneció cerrada parcialmente durante la intervención de las corporaciones, que continuaron recabando información para esclarecer lo ocurrido y deslindar responsabilidades.

JGH