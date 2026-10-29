EU emite alerta de seguridad en Matamoros tras bloqueos y ordena a su personal resguardarse

El Gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad en Matamoros, Tamaulipas, este jueves 29 de octubre de 2026, debido a los operativos de fuerzas federales y los bloqueos registrados en diferentes vialidades de la ciudad fronteriza.

A través de un aviso del Consulado de Estados Unidos en Matamoros, las autoridades estadounidenses informaron que ordenaron a sus empleados gubernamentales permanecer resguardados ante las condiciones de seguridad.

La alerta se difundió después de que fuerzas federales detuvieron a un objetivo prioritario vinculado con la delincuencia organizada, hecho que, conforme a la Vocería de Seguridad de Tamaulipas, provocó bloqueos en Matamoros y Río Bravo.

¿Qué dice la alerta de seguridad de Estados Unidos para Matamoros?

El Consulado estadounidense informó que tiene conocimiento de operaciones de las fuerzas de seguridad que afectan diferentes carreteras y cruces importantes de Matamoros.

Ante esta situación, instruyó a su personal a permanecer en lugares seguros y evitar desplazamientos mientras continúan las acciones de las autoridades mexicanas.

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Asimismo, recordó que Tamaulipas se encuentra en el nivel 4 de alerta de viaje del Departamento de Estado, que recomienda no viajar a la entidad debido a riesgos relacionados con terrorismo, delincuencia y secuestro.

Esta clasificación corresponde a la advertencia de viaje vigente para Tamaulipas y no significa que se haya establecido un nuevo nivel de riesgo exclusivamente por los acontecimientos de este jueves.

¿Qué recomendaciones emitió Estados Unidos por los bloqueos en Matamoros?

En su comunicado, el Consulado estadounidense pidió a sus ciudadanos tomar precauciones mientras se desarrollan las operaciones de seguridad.

Entre las recomendaciones se encuentran permanecer resguardados, mantener un alto nivel de vigilancia, evitar llamar la atención y mantenerse informados mediante los medios locales.

También solicitó prestar atención al entorno, informar a familiares y amigos sobre su situación, revisar sus planes personales de seguridad y seguir las instrucciones de las autoridades locales.

En caso de requerir asistencia de emergencia, recordó que pueden comunicarse al número 911.

¿Qué ocurrió en Matamoros, Tamaulipas, este 29 de octubre?

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas confirmó que fuerzas federales detuvieron a una persona identificada como objetivo prioritario, relacionada presuntamente con un grupo de la delincuencia organizada.

La dependencia explicó que el detenido fue trasladado fuera de la zona para ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes.

El Consulado estadounidense pidió a sus ciudadanos tomar precauciones mientras se desarrollan las operaciones de seguridad / Consulado de EU en Matamoros

Posteriormente, se registraron bloqueos con vehículos de transporte de carga en diferentes puntos de Matamoros y Río Bravo, lo que provocó afectaciones a la circulación.

Las autoridades estatales recomendaron evitar las zonas afectadas, utilizar rutas alternas y atender las indicaciones de las corporaciones de seguridad.

Por su parte, el Consulado de Estados Unidos mantuvo su llamado a permanecer resguardados y extremar precauciones, mientras continuaban los operativos en la ciudad fronteriza.

El aviso también incluyó el teléfono de asistencia consular estadounidense desde México, 55 8526 2561, y desde Estados Unidos, +1 844 528 6611.

IO