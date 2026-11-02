Policías recuerdan a mujer cargando cubetas durante la madrugada en el panteón de Playa del Carmen; desapareció frente a sus ojos

Se le apareció una señora por la madrugada a unos policías municipales hace más de 30 años en el cementerio municipal de la colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta en Playa del Carmen, cuando apenas había cuatro tumbas.

Las almas en pena se manifiestan de distintas formas según las creencias populares, las tradiciones religiosas o los testimonios de la gente que caminan por las noches que logran ver figuras de siluetas de personas o sombras que los dejan perplejos.

El expolicía municipal, Víctor Castro, relata que hace poco más de 30 años cuando era agente de la Seguridad Pública del Municipio de Cozumel fue comisionado a Playa del Carmen para patrullar la ciudad, en ese entonces dependía de Cozumel.

¿Qué has escuchado en el panteón en la noche?

Hace poco más 30 años, en este cementerio había como cuatro o cinco tumbas, nos habían mandado de Cozumel a Playa del Carmen, pero una noche andamos patrullando, vimos por acá, la única entrada era la que es la avenida Pintores, esto era ranchería.

Veníamos a bordo de la patrulla, era un Volkswagen, de repente vi a una mujer y me extrañé, le dije a mi compañero: "Mira una señora, vamos a ayudarla, traía unas cubetas muy pesadas", a lo mejor va a lavar algo, o hacer algo, pero luego reaccioné, eran las 3:30 horas de la madrugada, que va a lavar la señora a esta hora, expliqué a mi compañero policía, relató.

Noticia Destacada Día de Muertos reúne a decenas de familias en el panteón "Los Olivos" de Cancún

Insistí a mi compañero patrullero y le dije, "Vamos a ayudarla, se ve que están pesadas las cubetas". Nos bajamos del coche en la entrada, pero en ese tiempo el cementerio estaba cercada con alambre de púas.

En cuestión de segundos nos espantamos, porque mi compañero y yo salimos corriendo, porque vimos que la señora atravesó el alambre de púas, todavía, mi compañero la pistola y le dije ¿Qué haces?, eso no le va a hacer ningún daño, es un fantasma, es un ser que no es de este mundo, repliqué a mi compañero, dijo Víctor Castro.

Estábamos frente al cementerio y la señora cruzó el alambre con las cubetas, nos tranquilizamos y rezamos un Padre Nuestro, luego la seguimos para ver hacia donde iba la señora, justamente en ese árbol, se perdió, ya no la vimos, pensamos que se metió dentro del árbol, describió.

Víctor Castro, relató tiempo después regresaron por la zona a la misma hora, 3:30 de la mañana, y escuchamos un llanto bajo el árbol, se eriza la piel, y el clima cambia a una temperatura a otra, se siente más helado y fresco.

Mucha gente dice que el árbol da sombra y siente frío, estoy de acuerdo, pero eso no es normal, todos los árboles dan sombra, pero ese es un árbol más que fresca, se siente la heladés.