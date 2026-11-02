Se incendia autobús en la carretera antes del puente de Tres Garantías.

Un autobús resultó consumido por el fuego este lunes sobre la carretera federal, en el tramo que va de la comunidad de Nicolás Bravo hacia el puente de Tres Garantías, en la zona sur de Quintana Roo. Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el siniestro y no se ha confirmado si hubo personas lesionadas.

De acuerdo con un reporte, el incendio se registró poco después de pasar Nicolás Bravo, antes de llegar al puente, una de las vías de mayor tránsito para quienes se desplazan entre el sur del estado y la capital, así como hacia la frontera con Belice y otros puntos de la región.

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La unidad se observó envuelta en llamas, con una columna de humo visible a distancia que llamó la atención de automovilistas y pobladores que circulaban por el lugar. No se ha precisado el tipo de servicio que prestaba el autobús, si transportaba pasajeros al momento del percance, ni cuántas personas viajaban a bordo.

Las causas del incendio permanecen sin esclarecerse, y no se descarta ninguna hipótesis hasta que se realicen los peritajes correspondientes.

Las causas del incendio permanecen sin esclarecerse. / Por Esto.

La unidad estaba a un costado de la vía de rodamiento, totalmente calcinado, hasta el momento se desconoce de víctimas.

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