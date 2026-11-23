La empresa tecnológica estadounidense Nvidia anunció este lunes 23 de noviembre la reincorporación inmediata de Jensen Huang como presidente, director ejecutivo (CEO) y miembro de su consejo de administración, después de que sus integrantes aprobaran por unanimidad su regreso.

La decisión se produjo tras una serie de reuniones entre Huang y los directivos de la compañía, quienes también recibieron información de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos antes de emitir su resolución.

Mediante un comunicado, Nvidia informó que el consejo quedó satisfecho con la franqueza y la capacidad de liderazgo del ejecutivo, por lo que determinó que podía retomar sus responsabilidades.

¿Por qué Nvidia decidió reincorporar a Jensen Huang como CEO?

La compañía explicó que uno de los elementos considerados durante las deliberaciones fue la seguridad nacional de Estados Unidos.

De acuerdo con el comunicado, el consejo de administración concluyó que el regreso de Huang no representa un riesgo para la seguridad nacional, luego de analizar la información proporcionada por funcionarios estadounidenses.

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La reincorporación ocurre después de que el empresario renunciara a sus cargos el pasado 12 de noviembre, en medio de investigaciones relacionadas con reportes sobre posibles operaciones de inteligencia extranjera.

Durante su ausencia, Colette Kress, directora financiera de Nvidia, asumió temporalmente la dirección ejecutiva de la empresa.

¿Qué pasará con las investigaciones sobre Jensen Huang?

Nvidia precisó que la investigación encabezada por un comité independiente continuará hasta su conclusión, pese a la reincorporación del directivo.

La empresa también anunció medidas adicionales para supervisar el cumplimiento de las normas comerciales y los asuntos relacionados con la seguridad nacional.

NVIDIA Board reinstates Jensen Huang as President, CEO and Board Director. Read the release: https://t.co/x4bnjiSVil — NVIDIA Newsroom (@nvidianewsroom) November 23, 2026

Entre estas acciones se encuentra la creación de un comité especializado en seguridad nacional y controles de exportación, así como la búsqueda de un nuevo responsable de cumplimiento normativo.

Con esta decisión, Jensen Huang retoma la dirección de Nvidia, mientras Harvey C. Jones permanece como presidente del consejo de administración y Colette Kress continúa como directora financiera.

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