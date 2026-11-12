Malasia investiga filial de Megaspeed por desvío de chips de IA y agrava escándalo de Nvidia

Malasia anunció este viernes que investiga a una filial de la empresa de centros de datos Megaspeed por el posible desvío de chips avanzados de inteligencia artificial a otros países, lo que amplía el escándalo que involucra al gigante estadounidense de chips Nvidia.

La revelación se conoce un día después de que el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, renunciara en medio de un escándalo por una relación extramatrimonial con Alice Huang, una exalta ejecutiva de Megaspeed señalada por Washington de espiar para Pekín.

Megaspeed está bajo investigación en Malasia por supuestamente desviar chips de IA de Nvidia hacia China, a pesar de las restricciones de exportación que impone Estados Unidos para frenar el desarrollo de la IA por parte del gigante asiático.

El Ministerio de Inversión, Comercio e Industria (MITI) malasio indicó que Speedmatrix, la filial local de Megaspeed, es inquilina de centros de datos en el país asiático y tiene permiso para introducir chips de IA al país sin necesidad de licencias.

Sin embargo, desde julio del año pasado, cualquier entidad que desee "exportar, reexportar, transbordar o hacer tránsito de chips de IA estadounidenses de alto rendimiento desde o a través de Malasia" debe obtener una autorización.

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Proporcionar información falsa a las autoridades aduaneras sobre dichos artículos constituye un "delito grave", señaló el ministerio en un comunicado. Megaspeed también está siendo investigada en la vecina Singapur.

Las autoridades de esa ciudad-estado indicaron que se estaban exportando a Malasia servidores que contenían los chips y que se sospechaba que eran entregados a otros destinos.

El escándalo de Nvidia ha hecho que la capitalización bursátil de la empresa se reduzca en casi medio billón de dólares, ya que genera temores por la seguridad nacional y deja a la industria de la IA en terreno desconocido.

Singapur informó el jueves que en febrero había prohibido a Alice Huang, una ciudadana china, volver a ingresar al país por haber proporcionado a los investigadores información inexacta sobre su papel en Megaspeed, aunque no fue investigada por espionaje.