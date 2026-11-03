Canva recorta el 22% de su plantilla ante primera desaceleración 

Canva Inc. anunció este martes 3 de noviembre de 2026 una reducción masiva de personal, de acuerdo a lo informado se realizó un recorte del 22% de su plantilla laboral global. La decisión responde a un proceso de reestructuración operativa implementado tras registrarse su primera etapa de desaceleración en el crecimiento.

El recorte afectará a mil 271 empleados, sin embargo, se informó que, como parte del plan de salida, la empresa ofrecerá a los empleados despedidos un paquete de indemnización que incluye un mínimo de seis meses de salario, además de una subvención adicional de 10 mil dólares destinada a respaldar proyectos personales o emprendimientos futuros.

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La reorganización interna contempla la fusión de las áreas de Producto, Crecimiento (Growth) y Plataforma en una sola estructura unificada (Product Org), buscando eliminar tiempos de traspaso y agilizar la toma de decisiones mediante la reducción de capas jerárquicas.

Asimismo, la sede central en Sídney, Australia, pasará a concentrar la mayoría de los equipos de desarrollo de producto, lo que requerirá la reubicación de parte del personal.

CANVA IS LETTING GO 22% OF ITS WORKFORCE AFTER ITS GROWTH SLOWED FOR THE FIRST TIME IN A DECADE About 1,271 employees will lose their jobs, change roles, or move to central offices, CEO Melanie Perkins told staff, per Bloomberg. https://t.co/J3LJBbuCnZ — Evan (@StockMKTNewz) November 3, 2026

En el ámbito de la cultura laboral, la compañía estableció modificaciones en sus políticas de trabajo presencial. A partir de enero de 2027, los empleados contratados bajo la modalidad híbrida deberán cuidar a las oficinas entre dos y tres días por semana.

"Para prepararnos para la próxima década, necesitamos 'refundar' Canva y volver a nuestras raíces de equipos pequeños y facultados con libertad para tomar decisiones", afirmó Melanie Perkins, cofundadora y directora ejecutiva (CEO) de Canva, al justificar las medidas adoptadas por la firma.

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