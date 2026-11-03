Canva recorta el 22% de su plantilla ante primera desaceleración 

Canva Inc. anunció este martes 3 de noviembre de 2026 una reducción masiva de personal, de acuerdo a lo informado se realizó un recorte del 22% de su plantilla laboral global. La decisión responde a un proceso de reestructuración operativa implementado tras registrarse su primera etapa de desaceleración en el crecimiento.
El recorte afectará a mil 271 empleados, sin embargo, se informó que, como parte del plan de salida, la empresa ofrecerá a los empleados despedidos un paquete de indemnización que incluye un mínimo de seis meses de salario, además de una subvención adicional de 10 mil dólares destinada a respaldar proyectos personales o emprendimientos futuros.
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La reorganización interna contempla la fusión de las áreas de Producto, Crecimiento (Growth) y Plataforma en una sola estructura unificada (Product Org), buscando eliminar tiempos de traspaso y agilizar la toma de decisiones mediante la reducción de capas jerárquicas.
Asimismo, la sede central en Sídney, Australia, pasará a concentrar la mayoría de los equipos de desarrollo de producto, lo que requerirá la reubicación de parte del personal.
En el ámbito de la cultura laboral, la compañía estableció modificaciones en sus políticas de trabajo presencial. A partir de enero de 2027, los empleados contratados bajo la modalidad híbrida deberán cuidar a las oficinas entre dos y tres días por semana.
"Para prepararnos para la próxima década, necesitamos 'refundar' Canva y volver a nuestras raíces de equipos pequeños y facultados con libertad para tomar decisiones", afirmó Melanie Perkins, cofundadora y directora ejecutiva (CEO) de Canva, al justificar las medidas adoptadas por la firma.