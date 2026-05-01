Apuñalamiento en escuela de Tacoma deja 5 heridos graves: estudiante enfrenta cargos de agresión

Una estudiante de secundaria fue detenida y enfrenta cinco cargos de agresión en primer grado tras un violento incidente registrado al interior de una escuela en Tacoma, Washington, donde al menos cinco personas resultaron heridas por arma blanca.

De acuerdo con autoridades locales, el ataque ocurrió dentro de la escuela secundaria Foss, lo que activó un operativo de emergencia que movilizó tanto a cuerpos de seguridad como a servicios médicos.

¿Qué ocurrió en la escuela de Tacoma?

El Departamento de Policía de Tacoma informó que el incidente dejó un saldo de cuatro estudiantes y un guardia de seguridad lesionados, la mayoría con heridas provocadas por cuchillos o cortes durante el altercado.

Paramédicos trasladaron a las víctimas a distintos hospitales, donde cuatro de ellas fueron reportadas en estado crítico, mientras que otra presentó lesiones menores. Horas después, se informó que todos los afectados se encontraban estables.

La presunta agresora también resultó herida y fue llevada a un hospital bajo custodia policial.

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Activan protocolo de emergencia y evacúan la escuela

Tras el ataque, la escuela fue colocada en confinamiento como medida de seguridad. El distrito escolar indicó que el protocolo se activó poco después del mediodía y, posteriormente, se procedió a evacuar a los estudiantes de forma ordenada.

Las autoridades habilitaron un punto de reunificación para que madres y padres pudieran recoger a sus hijos, mientras se aseguraba el plantel y se iniciaban las investigaciones correspondientes.

Suspensión de clases y apoyo psicológico

Como medida preventiva, las actividades escolares y extracurriculares fueron suspendidas al día siguiente del incidente. El distrito escolar confirmó que la institución reanudará clases con apoyo adicional de consejeros, con el objetivo de atender a estudiantes y personal tras el impacto emocional del hecho.

🇺🇸 Student pulled a knife at Foss HS in Tacoma, stabbing 6 before arrest.



This is the school's 2nd major hallway violence incident since 2007.



Fights escalating to weapons in seconds is becoming the pattern, not the exception.pic.twitter.com/qBkGuFK59p — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 1, 2026

Las autoridades locales destacaron la respuesta inmediata del personal escolar y de los servicios de emergencia, lo que permitió controlar la situación y evitar consecuencias aún mayores.

El caso continúa bajo investigación para esclarecer las causas del ataque y determinar las responsabilidades legales correspondientes.

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