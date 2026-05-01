Violencia en Sinaloa deja 9 muertos en un solo día: Culiacán concentra los ataques

El estado de Sinaloa vivió una jornada marcada por la violencia el pasado 30 de abril, cuando se reportó el asesinato de nueve personas en distintos puntos de la entidad, de acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Los hechos ocurrieron mientras en otras regiones del país se celebraba el Día del Niño, lo que contrastó con el escenario de inseguridad registrado principalmente en la capital, Culiacán.

¿Dónde ocurrieron los hechos violentos en Sinaloa?

Según el reporte oficial, la mayoría de los homicidios se concentraron en Culiacán, donde se localizaron cuerpos en diversas colonias y vialidades, entre ellas Santa Rosa, Brisas, 8 de Febrero y la carretera que conecta Culiacancito con Bacurimí.

Además, algunas víctimas fallecieron posteriormente en hospitales tras haber sido atacadas en zonas como Sinaloa y República Mexicana, lo que amplía el número de personas afectadas durante la jornada.

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Fiscalía abre investigaciones por homicidio doloso

La FGE informó que derivado de estos hechos se iniciaron al menos siete carpetas de investigación por homicidio doloso. A la par, se registraron otros delitos en la entidad, como robos de vehículos y denuncias por desaparición.

En la región centro, la unidad especializada en robo de vehículos reportó siete casos, mientras que la fiscalía dedicada a desaparición forzada abrió dos investigaciones por privación de la libertad.

Hallazgos fuera de Culiacán

La violencia no se limitó a la capital. En el municipio de Elota también se reportó el hallazgo de restos humanos en la autopista Mazatlán–Culiacán y en un camino cercano a una zona acuícola, lo que refleja la extensión territorial de los hechos.

Asesinato de líder sindical genera impacto

Entre las víctimas se encuentra Homar Salas Gastélum, dirigente electo del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán (STASAC), cuyo asesinato ocurrió en su domicilio.

El ataque se registró durante la mañana, cuando el líder sindical se encontraba en la cochera de su vivienda en el sector norte de la ciudad, en una zona habitacional cercana a colonias como Fovissste Diamante.

🚨 Integrantes del #STASAC guardaron un minuto de silencio durante el desfile del #DíaDelTrabajo en #Culiacán para honrar a Homar Salas Gastélum y Benjamín Olivares, asesinados ayer.https://t.co/XjlqLqFGM1 — Ríodoce (@Riodoce_mx) May 1, 2026

Contexto de tensión política y seguridad

La jornada violenta coincidió con la difusión de acusaciones por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Aunque no existe confirmación de una relación directa entre ambos hechos, la simultaneidad ha intensificado la atención pública sobre la situación de seguridad en el estado.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los crímenes, en un contexto donde la violencia y el entorno político mantienen a Sinaloa en el centro del debate nacional.

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