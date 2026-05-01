Donald Trump anuncia aranceles del 25% a autos de la Unión Europea: presiona para que produzcan en EU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su administración elevará al 25 por ciento los aranceles aplicados a automóviles y camiones provenientes de la Unión Europea, en una medida que busca presionar a fabricantes extranjeros para trasladar su producción a territorio estadounidense.

El mensaje fue difundido a través de su red social Truth Social, donde el mandatario argumentó que la decisión responde al incumplimiento, por parte del bloque europeo, de los términos previamente acordados en materia comercial.

Trump endurece postura comercial contra la Unión Europea

En su publicación, Trump afirmó que la nueva tarifa entrará en vigor la próxima semana y subrayó que el incremento busca corregir lo que considera una falta de reciprocidad en el comercio bilateral.

El mandatario sostuvo que la medida es clara: los vehículos producidos en Europa estarán sujetos al arancel del 25 , mientras que aquellos que se fabriquen dentro de Estados Unidos quedarán exentos de este gravamen.

Noticia Destacada México iniciará revisión del T-MEC el 26 de mayo, confirma Marcelo Ebrard

Incentivo para la inversión automotriz en EE.UU.

Trump destacó que su política comercial ya está generando efectos en la industria, al señalar que múltiples plantas automotrices se encuentran actualmente en construcción dentro del país.

De acuerdo con el presidente, estas inversiones superan los 100 mil millones de dólares, lo que calificó como un nivel histórico en la manufactura de autos y camiones en Estados Unidos.

Además, enfatizó que estas nuevas instalaciones estarán operadas por trabajadores estadounidenses, lo que, según su administración, contribuirá a fortalecer el empleo y la economía nacional.

Impacto en el comercio internacional

El anuncio se da en un contexto de tensiones comerciales persistentes entre Estados Unidos y la Unión Europea, particularmente en sectores estratégicos como el automotriz.

Especialistas advierten que la medida podría generar represalias por parte del bloque europeo y afectar las cadenas globales de suministro, además de encarecer los vehículos importados en el mercado estadounidense.

Hasta el momento, autoridades de la Unión Europea no han emitido una respuesta oficial sobre el incremento arancelario.

La decisión de Trump refuerza su estrategia de priorizar la producción nacional y reducir la dependencia de importaciones, en una política que ha marcado su agenda económica y comercial.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO