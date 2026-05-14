NASA cambia Artemis 3: la misión ya no irá a la Luna y probará a Orion en órbita terrestre

La NASA ajustó los objetivos de la misión tripulada “Artemis 3”, que ahora se perfila como un vuelo de prueba en órbita terrestre baja durante 2027, antes de los nuevos intentos para llevar astronautas de regreso a la superficie lunar.

Aunque originalmente esta misión estaba considerada como la encargada de marcar el regreso humano a la Luna después de más de medio siglo, la agencia espacial decidió modificar su alcance para reducir riesgos técnicos y probar sistemas clave antes de una expedición lunar.

De acuerdo con la NASA, “Artemis 3” buscará evaluar las capacidades de encuentro y acoplamiento entre la cápsula “Orion” y los módulos de aterrizaje comerciales desarrollados por “SpaceX” y “Blue Origin”.

La misión despegará con tripulación a bordo de “Orion”, impulsada por el cohete “SLS”, pero se mantendrá en órbita terrestre. Este cambio forma parte de la reorganización del programa “Artemis”, que ahora coloca el alunizaje tripulado en una misión posterior.

¿Qué probará la NASA en la misión Artemis 3?

“Artemis 3” tendrá como objetivo principal realizar maniobras de encuentro y acoplamiento en el espacio con uno o ambos sistemas comerciales de alunizaje que forman parte del programa lunar de la NASA. La agencia busca validar estas operaciones antes de usarlas en una misión con destino a la superficie lunar.

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Además, el vuelo servirá para probar sistemas de soporte vital durante una estancia más prolongada de la tripulación en la cápsula “Orion”. La NASA también revisará condiciones de habitabilidad y desempeño de equipos diseñados para proteger a los astronautas durante futuras misiones de mayor duración.

Otro punto relevante será el escudo térmico mejorado de “Orion”. Esta pieza es fundamental para resistir las altas temperaturas durante la reentrada a la atmósfera terrestre. La NASA ya había revisado este componente tras la misión no tripulada “Artemis 1”, en la que se detectó un desgaste mayor al esperado, aunque la cápsula cumplió su función de protección.

¿Por qué Artemis 3 ya no alunizará?

El ajuste responde a retrasos técnicos y a la necesidad de probar primero los módulos comerciales de aterrizaje lunar. Medios especializados reportan que “Artemis 3” está prevista para finales de 2027 y que el aterrizaje humano en la Luna se movería a una misión posterior, con “Artemis 4” como una de las fechas clave del nuevo calendario.

La NASA también planea utilizar la misión para preparar la arquitectura de vuelos posteriores. Por ello, “Artemis 3” despegará con un espaciador que representará la masa y volumen de una etapa superior, aunque sin capacidad de propulsión.

Planning is underway for our Artemis III mission, which will test the capabilities of NASA's Orion spacecraft and one or both commercial landers from @BlueOrigin and @SpaceX as they meet and dock in Earth's orbit. Details: https://t.co/qzH3spgNyK pic.twitter.com/0acWo6yVGg — NASA (@NASA) May 13, 2026

Artemis 3 preparará el regreso humano a la Luna

El programa “Artemis” busca establecer una ruta gradual para el retorno de astronautas a la Luna y, más adelante, preparar misiones hacia Marte.

En ese plan, “Artemis 3” funcionará como una prueba intermedia para validar tecnologías que deberán operar de forma segura antes de llevar nuevamente a una tripulación a la superficie lunar.

La NASA todavía no ha definido la duración exacta de la misión, aunque su antecesora, “Artemis 2”, permaneció cerca de diez días en el espacio. Para este nuevo vuelo, la agencia también analiza soluciones para mejorar las comunicaciones con la Tierra, ya que no se utilizará la Red del Espacio Profundo.

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