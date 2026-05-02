Cancún cede control del transporte a Imoveqroo para intentar modernizar el servicio

En un paso clave para la reconfiguración del transporte público en el destino, autoridades municipales aprobaron por unanimidad la cesión de facultades al Instituto de Movilidad de Quintana Roo, Imoveqroo, como parte de un convenio de colaboración que busca fortalecer el modelo estatal de movilidad.

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El acuerdo permitirá homologar criterios, modernizar el servicio y sentar las bases para la implementación del sistema de transporte. "Lo que buscamos es fortalecer el modelo a través de este convenio, para empezar a implementar el esquema móvil que ya fue presentado", señalaron funcionarios involucrados en el proceso.

Con esta decisión, Cancún, uno de los destinos turísticos más importantes del país, da un giro en la administración del transporte al trasladar atribuciones clave al estado, en un intento por atender problemas históricos como la saturación de rutas, las unidades en mal estado y la falta de regulación efectiva.

La planeación, operación y supervisión del sistema de transporte quedará a cargo de Imoveqroo, lo que abre la puerta a proyectos como rutas integradas, uso de tecnología y posibles cambios en concesiones. Sin embargo, el reto no es menor, ya que el servicio ha sido señalado durante años por deficiencias estructurales, conflictos con concesionarios y resistencia a la modernización.

Autoridades municipales defendieron la medida como un paso hacia la planeación integral, al señalar que permitirá ordenar un sistema históricamente rebasado y con rezagos que no han sido atendidos de manera efectiva. Un sondeo entre usuarios del transporte reflejó optimismo, al considerar que durante décadas el servicio ha operado con deficiencias y sin soluciones de fondo.

"El problema no es quién administre, sino la falta de mejoras reales en unidades, rutas y tiempos de traslado. Que el estado asuma estas atribuciones será lo mejor, porque el sistema no puede estar peor. Confío en que la mejora sea notoria, pero sin combis porque es imposible subirse a una", dijo Abelardo Ciau, quien todos los días utiliza dos unidades para llegar a su trabajo.

"Pues ojalá, no lo sabía, pero espero sea para bien porque el transporte no funciona. Nadie respeta los pocos paraderos que hay. En Las Américas se colapsa después de las cinco de tarde y debes esperar para poder alcanzar un lugar. Ya somos muchos, los traslados se hacen cada vez más largos y los camiones cada vez son menos", indicó Margarita Flores, estudiante y usuaria.

"Muy bien, acabo de ir a Chetumal y ahora ya hay camiones. Nada que ver con los de Cancún y eso fue gracias al Imoveqroo; entonces es buena noticia porque las autoridades municipales tuvieron la oportunidad de cambiar las cosas y no lo hicieron, así que adelante. Ojalá les de tiempo, pero lo veo difícil", consideró Elizabeth Juárez.

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