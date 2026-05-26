Estados Unidos reanuda bombardeos contra objetivos ligados a Irán pese a negociaciones en Qatar

Estados Unidos reanudó bombardeos contra objetivos vinculados a Irán, pese a que en las últimas horas se habían reportado avances diplomáticos y la llegada de una delegación iraní a Qatar para iniciar nuevas conversaciones orientadas a una posible salida negociada al conflicto.

El Comando Central de Estados Unidos informó que los ataques fueron dirigidos contra un lanzamisiles y contra lanchas rápidas que, según su versión, realizaban maniobras para colocar minas. Washington calificó la operación como una acción de defensa propia y sostuvo que continuará protegiendo a sus tropas durante el cese al fuego.

La decisión ocurre después de que el presidente Donald Trump hablara nuevamente de avances hacia una eventual solución a la guerra, aunque autoridades iraníes han rechazado que exista un acuerdo inminente. Teherán insiste en que cualquier salida debe pasar por una negociación formal y no por presiones militares.

Estados Unidos justifica ataques como defensa propia

El capitán Tim Hawkins, vocero del Comando Central, señaló que las fuerzas estadounidenses mantendrán acciones para defender a su personal desplegado en la región, aun durante el periodo de cese al fuego.

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Los nuevos bombardeos llegan en un momento delicado para las conversaciones entre Washington y Teherán, pues una delegación iraní se trasladó a Qatar para participar en contactos diplomáticos. La reanudación de ataques podría complicar el ambiente de negociación y aumentar la tensión regional.

Israel anuncia más ataques contra Hezbollah

De manera paralela, Israel anunció que intensificará sus operaciones contra Hezbollah, en medio de señalamientos sobre ataques en zonas fronterizas de Líbano. Este movimiento también puede presionar las negociaciones, ya que Irán mantiene vínculos políticos y militares con actores regionales enfrentados a Israel.

Analistas consideran que el primer ministro Benjamin Netanyahu podría no estar dispuesto a aceptar un acuerdo que deje pendiente el estatus del uranio altamente enriquecido de Irán. Según la información difundida, Teherán estaría dispuesto a exportar ese material, pero no a entregarlo directamente a Estados Unidos, como exigen Trump e Israel.

Irán niega acuerdo inmediato y pide negociación

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán rechazó la idea de un acuerdo inminente y sostuvo que aún existen diferencias relevantes. La propuesta iraní contempla una tregua inicial y un plazo posterior para negociar asuntos como el uranio enriquecido, el arsenal de misiles y el levantamiento de sanciones.

Iran names its price to end war with US after Trump launches new strikes on Tehran | Daily Mail Online https://t.co/SckLRoYvyd — Jennifer Harashack (@OngLengImm) May 26, 2026

El conflicto también tiene impacto económico. La incertidumbre ha presionado los precios del petróleo, el gas, la gasolina, fertilizantes y transporte, en un contexto político complejo para Trump, quien enfrenta críticas internas por el rumbo de su política exterior y por los efectos económicos de una posible escalada militar.

Con los nuevos ataques, el margen diplomático vuelve a quedar bajo presión, mientras Qatar, Pakistán y otros actores regionales buscan evitar que la crisis derive en una confrontación más amplia.

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