Irán frena expectativas de acuerdo con EU: asegura que pacto no es inminente pese a avances

Irán aseguró que la firma de un acuerdo con Estados Unidos no es inminente, aunque reconoció avances en las negociaciones de paz que mantienen ambas partes. El gobierno iraní atribuyó la falta de una definición cercana a los cambios frecuentes en las posturas de los representantes estadounidenses.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Ismail Bagaei, explicó en conferencia de prensa que existen coincidencias en varios puntos de la negociación, pero aclaró que eso no significa que el entendimiento esté listo para ser firmado.

La declaración ocurre en medio de los esfuerzos diplomáticos para reducir la tensión entre Teherán y Washington, luego de que ambas partes reconocieran progresos en los contactos recientes. Sin embargo, Irán busca marcar distancia frente a las expectativas de un acuerdo rápido.

Irán reconoce avances, pero descarta acuerdo inmediato

Bagaei afirmó que las partes han llegado a conclusiones sobre varias cuestiones que se encontraban en discusión. No obstante, insistió en que todavía hay temas pendientes y que el proceso no debe interpretarse como una señal de firma próxima.

El vocero iraní señaló que una de las dificultades está relacionada con lo que calificó como modificaciones constantes en las posiciones de funcionarios estadounidenses. Desde la perspectiva de Teherán, esos ajustes impiden considerar que el acuerdo esté en una etapa final.

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La postura iraní contrasta con mensajes previos desde Washington, donde funcionarios estadounidenses habían señalado que existían avances en la negociación, aunque tampoco habían confirmado un pacto cerrado.

Negociaciones se centran en el fin de la guerra

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán reiteró que la actual fase de conversaciones está enfocada en el fin de la guerra y no en el programa nuclear iraní.

Según Bagaei, el tema nuclear será abordado en una etapa posterior, dentro de un plazo de hasta 60 días después de que ambas partes concreten el memorando de entendimiento que se negocia actualmente.

Con esta aclaración, Irán busca separar la discusión sobre la desescalada del conflicto de otros temas de fondo, como el programa nuclear, las sanciones estadounidenses y posibles acuerdos económicos.

BREAKING: The US and Iran have discussed a plan under which Tehran would open the Strait of Hormuz about 30 days after a deal to end hostilities, reports Asian media outlet.



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Programa nuclear seguirá como tema clave entre Teherán y Washington

Aunque Irán insiste en que el programa nuclear no forma parte de la negociación inmediata, este punto seguirá siendo uno de los asuntos centrales en la relación con Estados Unidos.

Washington ha mantenido como una de sus principales exigencias impedir que Irán desarrolle armas nucleares, mientras Teherán defiende su derecho a mantener actividades nucleares bajo sus propios términos.

Por ahora, las conversaciones continúan abiertas, pero el mensaje de Irán reduce las expectativas de un anuncio inmediato. La negociación dependerá del avance del memorando de entendimiento y de la estabilidad de las posturas entre ambas partes en los próximos días.

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