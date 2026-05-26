Uno de cada cinco taxis en Chetumal opera en malas condiciones, reconoce Suchaa

Al menos dos de cada 10 taxis que prestan servicio en el municipio circulan en condiciones consideradas inadecuadas para garantizar seguridad y comodidad a los pasajeros, debido al deterioro mecánico y físico que presentan las unidades, informó el secretario general del Sindicato Único de Choferes de Automóviles de Alquiler (Suchaa), Julio César Castilla Zapata.

El dirigente sindical reconoció que parte importante del parque vehicular mantiene deficiencias pese a las disposiciones establecidas en la Ley de Movilidad de Quintana Roo, situación que continúa generando inconformidad entre usuarios y operadores del servicio público.

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Castilla Zapata explicó que las dificultades económicas que enfrentan concesionarios y conductores han impedido concretar una renovación total de las unidades. Precisó que actualmente el sindicato permite que los taxis continúen operando con hasta 12 años de antigüedad, medida que provocó un incremento en vehículos con desgaste acumulado, fallas mecánicas y daños físicos notorios.

Detalló que varias unidades requieren reparaciones constantes para mantenerse en funcionamiento y algunas ya no cumplen con aspectos básicos para ofrecer un servicio adecuado a la ciudadanía. Entre las principales anomalías detectadas mencionó sistemas de aire acondicionado inservibles, asientos dañados, problemas en la suspensión y afectaciones visibles en la carrocería.

El líder del Suchaa indicó que sustituir vehículos representa una inversión difícil de asumir para gran parte del gremio taxista, principalmente por el aumento registrado en los precios de automóviles nuevos, refacciones, combustibles y mantenimiento.

Añadió que estas condiciones económicas han frenado el proceso de modernización del transporte público en la capital del estado y mantienen una diferencia considerable con lo establecido en la Ley de Movilidad de Quintana Roo, la cual señala que los automóviles destinados al servicio de taxi no deben superar los cinco años de antigüedad.

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Reconoció que una cantidad importante de unidades en circulación incumple con ese requisito contemplado en la normativa estatal; sin embargo, señaló que las autoridades han permitido cierta flexibilidad para que los concesionarios continúen operando mientras buscan alternativas para renovar sus vehículos.

Castilla Zapata afirmó que esta medida busca evitar afectaciones mayores al servicio y a la economía de los trabajadores del volante. No obstante, consideró necesario avanzar en un proceso de modernización que permita retirar de circulación los taxis en peores condiciones y mejorar la calidad del transporte público en Chetumal.