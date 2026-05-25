Irán ordena restablecer internet tras 87 días de apagón digital; surge disputa interna por la medida

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, ordenó restablecer el acceso a internet en el país después de 87 días de apagón digital, una medida que busca devolver la conectividad a las condiciones previas a las restricciones aplicadas desde enero.

De acuerdo con medios estatales iraníes, el mandatario instruyó al Ministerio de Comunicaciones para reactivar el servicio y recuperar el funcionamiento de internet en el país.

La decisión ocurre después de casi tres meses de limitaciones digitales que afectaron la comunicación, el acceso a información y distintas actividades cotidianas de la población.

El jefe de relaciones públicas del Ministerio de Comunicaciones habría señalado que el objetivo es regresar la conectividad al “estado anterior a enero”, lo que implicaría levantar la interrupción masiva que mantuvo a Irán bajo uno de los apagones digitales más prolongados registrados en una sociedad altamente conectada.

Irán busca recuperar conectividad tras apagón digital

El restablecimiento de internet representa un paso clave para recuperar una infraestructura esencial en la vida diaria de millones de personas. Durante casi tres meses, las restricciones impactaron actividades económicas, educativas, sociales y de comunicación dentro y fuera del país.

El director de NetBlocks, Alp Toker, citado por EFE, calificó el apagón iraní como el apagón nacional más largo del que se tenga registro y el más extenso en una sociedad con alto nivel de conectividad digital.

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La orden presidencial apunta a normalizar el acceso a internet, aunque el proceso podría ser gradual y depender de las decisiones técnicas y políticas que adopten las autoridades iraníes.

Restablecimiento de internet abre disputa política en Irán

La decisión de Pezeshkian también evidenció tensiones dentro del aparato de poder iraní. El medio Fars, vinculado a la Guardia Revolucionaria Islámica, cuestionó la autoridad del gobierno para ordenar el restablecimiento del servicio.

Según esa postura, la decisión correspondería únicamente al Consejo Supremo de Seguridad Nacional, debido a que el cierre original de internet fue adoptado bajo argumentos de seguridad nacional.

🔴 BREAKING: Iran’s President Masoud Pezeshkian issues a decision to restore internet in the country, Iranian media report. pic.twitter.com/amwIqEz85S — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) May 25, 2026

Acceso a internet sigue como tema de control político

El debate sobre quién puede revertir el apagón muestra que el acceso a internet continúa siendo un terreno de disputa entre distintas ramas del poder iraní.

Aunque la orden presidencial marca un cambio relevante tras 87 días de desconexión, la reapertura digital también deja ver que la conectividad en Irán no solo depende de criterios técnicos, sino de decisiones políticas vinculadas con seguridad, control informativo y gobernabilidad.

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