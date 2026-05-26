“Te mandan por los tomates y te encuentras a Sebastian Yatra”: Sorprende visita del cantante en Chemax, Yucatán

A más de una semana de su concierto en la ciudad de Mérida, el cantante colombiano Sebastián Yatra sorprendió con su visita anticipada, siendo captado en el municipio de Chemax durante la noche del lunes.

Fue a través de redes sociales donde vecinos de Chemax reportaron gran movilización en el municipio, desconociendo la razón por la que había gran afluencia de personas.

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Vecinos indicaron que se trataba del cantante colombiano Sebastián Yatra, quien se encontraba en el Centro de la población y acaparó la atención de las personas que lo reconocieron.

"Te mandan por los tomates y te encuentras a Sebastian Yatra en la frutería de tu pueblo", mencionó una usuaria que tomó por sorpresa la visita del cantante.

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Se desconoce la razón de la visita anticipada del intérprete de "Tacones Rojos" en la entidad, pues su concierto en el Foro GNP está programado para el 4 de junio.

Trasciende que el cantante podría estar grabando contenido o se encuentra recorriendo diversos municipios de la entidad previo a su presentación.