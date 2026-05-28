Netanyahu ordena avanzar sobre 70% de Gaza pese al alto el fuego: “Empecemos por ahí”

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó que ordenó al Ejército avanzar hasta controlar el 70 por ciento del territorio de Gaza, luego de que las tropas israelíes ampliaran su presencia en la Franja durante los últimos meses.

La declaración fue realizada este jueves 28 de mayo durante un coloquio en Cisjordania ocupada, donde el mandatario señaló que Israel pasó de controlar alrededor del 50 por ciento de Gaza a cerca del 60 por ciento.

Al ser presionado por asistentes que pedían ocupar la totalidad del enclave palestino, Netanyahu respondió que el avance se realizará por etapas. “Primero el 70 por ciento”, señaló, antes de añadir: “Empecemos por ahí”.

Israel amplía control territorial en Gaza

Netanyahu sostuvo que el Ejército israelí se encuentra actualmente en control de aproximadamente el 60 por ciento de la Franja de Gaza y que su instrucción es continuar el avance.

La postura del primer ministro ocurre pese al alto al fuego vigente desde el pasado 10 de octubre, acuerdo que establecía límites a la presencia militar israelí en el enclave. Sin embargo, Israel ha expandido progresivamente el territorio bajo control de sus tropas.

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A mediados de mayo, Netanyahu ya había celebrado el avance del Ejército sobre nuevas zonas de Gaza y aseguró que la misión de Israel es impedir que el enclave vuelva a representar una amenaza para su país.

Netanyahu asegura que busca “someter a Hamás”

El jefe del Gobierno israelí afirmó que su administración sabe cuál es su objetivo militar y político en Gaza. Según dijo, la misión central es “someter a Hamás” y garantizar que la Franja deje de ser un riesgo para Israel.

La declaración refuerza la línea dura del gobierno israelí frente al grupo islamista, aunque también aumenta la preocupación por el impacto humanitario sobre la población palestina.

Durante los meses de alto el fuego, el Ejército israelí mantuvo una demarcación conocida como línea “amarilla”, que concentró a los 2.1 millones de habitantes de Gaza en menos de la mitad del territorio. Esta línea no se materializó como una frontera física, pero funcionó como referencia operativa para delimitar zonas bajo control militar.

🔴 #AHORA | Benjamín Netanyahu ordena a las Fuerzas de Defensa de Israel ocupar el 70% del territorio de la Franja de Gaza. pic.twitter.com/n2Vms06xPV — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) May 28, 2026

Alto el fuego en Gaza queda bajo presión

El anuncio de Netanyahu coloca bajo mayor presión el alto el fuego en Gaza y profundiza las dudas sobre la continuidad del acuerdo.

La ampliación del control territorial israelí ha sido cuestionada por ocurrir en contra de lo estipulado en la tregua, mientras la población civil enfrenta condiciones de hacinamiento y limitaciones de movilidad dentro del enclave.

Con su nueva instrucción, Netanyahu deja claro que Israel pretende avanzar más allá del territorio actualmente bajo control militar, en una decisión que puede intensificar las tensiones regionales y complicar cualquier negociación política para una salida duradera al conflicto.

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