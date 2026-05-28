Urgencias del nuevo Hospital O'Horán de Mérida opera con normalidad; Joaquín Díaz Mena supervisa funcionamiento

El área de Urgencias del nuevo Hospital General "Dr. Agustín O’Horán" ya opera con normalidad y brinda atención gratuita a las y los pacientes que requieren servicio médico inmediato, como parte de la activación gradual de los servicios del nuevo modelo de salud en Yucatán.

Durante un recorrido de supervisión, el gobernador Joaquín Díaz Mena constató que el proceso de atención se realiza de manera ordenada desde el ingreso de las personas al hospital, iniciando con el registro en el área de control y la captura de datos en el sistema hospitalario.

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El personal médico explicó que, una vez registrado el paciente, el sistema permite canalizarlo de acuerdo con su condición, ya sea al área pediátrica, de adultos u obstétrica, para posteriormente pasar a los consultorios de triage, donde se realiza la primera valoración clínica.

El triage es el procedimiento mediante el cual se clasifica la urgencia de cada caso, a partir de un semáforo de atención que permite identificar la prioridad médica de las y los pacientes y definir si deben pasar a observación, recibir atención inmediata o continuar con otro proceso hospitalario.

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Durante la supervisión, el Gobernador destacó la importancia de informar a la población que el área de Urgencias ya se encuentra trabajando con normalidad y que las personas pueden acudir en caso de requerir atención médica.

El personal del hospital resaltó que la atención se brinda con orden, claridad en los procesos y trato digno para todas las personas que acuden al servicio.

Con la operación del área de Urgencias, el nuevo Hospital General "Dr. Agustín O’Horán" avanza en la consolidación de sus servicios prioritarios, fortaleciendo la atención médica gratuita y oportuna para las familias yucatecas.