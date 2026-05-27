NASA acelera regreso a la Luna: revela módulos, drones y vehículos para construir una base lunar antes de 2030

La NASA dio a conocer nuevos detalles sobre los sistemas robóticos, módulos de alunizaje y vehículos especializados que forman parte de su estrategia para establecer presencia permanente en la Luna durante los próximos años.

El plan forma parte de la nueva etapa de exploración espacial impulsada por Estados Unidos, cuyo objetivo es concretar el regreso de astronautas estadounidenses a la superficie lunar antes de que concluya el mandato del presidente Donald Trump en 2029.

La agencia espacial estadounidense busca consolidar una base lunar permanente y reforzar su posición frente a China en la creciente competencia internacional por el control y exploración del espacio.

Estados Unidos y China intensifican competencia espacial

La NASA enfrenta presión para avanzar rápidamente en sus misiones lunares, mientras China continúa desarrollando su propio programa tripulado con la meta de llegar a la Luna en 2030.

En días recientes, el gobierno chino lanzó la nave Shenzhou-23, que transportó astronautas a la estación espacial Tiangong, en una demostración del avance tecnológico del país asiático.

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Frente a este escenario, Estados Unidos apuesta por acelerar proyectos de exploración lunar y desarrollar infraestructura que permita futuras misiones hacia Marte.

Base lunar tendrá energía nuclear y solar

Como parte de esta estrategia, la NASA anunció previamente un programa valuado en 20 mil millones de dólares destinado a construir una base permanente en el polo sur de la Luna antes de 2032.

La instalación funcionará con energía nuclear y solar, y tendrá como objetivo realizar investigaciones científicas, explorar recursos minerales y servir como plataforma para futuras expediciones espaciales.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, afirmó que Estados Unidos no abandonará nuevamente los proyectos lunares y adelantó que actualmente negocian varias misiones vinculadas con la instalación de bases en territorio lunar.

We're building a Moon Base!

@NASAMoonBase will serve as a habitat where astronauts live and work during long-term science missions.



Join us at 2pm ET on Tuesday, May 26, for a live news event where we’ll share updates on our lunar exploration plans: https://t.co/IJXA7xYwju pic.twitter.com/jAnkXDg3NY — NASA (@NASA) May 20, 2026

Blue Origin participará en las primeras misiones privadas

Entre las compañías seleccionadas para participar en esta nueva etapa destaca Blue Origin, empresa aeroespacial fundada por Jeff Bezos.

De acuerdo con la NASA, el módulo de alunizaje Mark 1 Endurance de Blue Origin será utilizado en una de las primeras misiones privadas hacia la superficie lunar.

La nave transportará distintas cargas útiles hacia la zona de Shackleton, ubicada en el polo sur lunar, considerada estratégica por su potencial acceso a recursos como hielo de agua.

LIVE: We're sharing the latest updates on @NASAMoonBase, our lunar habitat where astronauts will work and live. https://t.co/7oWZYx0GYx — NASA (@NASA) May 26, 2026

La NASA prevé anunciar en los próximos meses nuevos contratos y misiones relacionadas con la construcción de infraestructura permanente en la Luna, en lo que representa uno de los proyectos espaciales más ambiciosos de las últimas décadas.

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