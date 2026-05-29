Colombia alista elecciones del 31 de mayo con observadores internacionales y más de 41 millones de votantes

Colombia inició la instalación de las misiones de observación electoral internacional rumbo a la jornada del próximo domingo 31 de mayo, en un proceso marcado por la incertidumbre política y la posibilidad de una segunda vuelta.

La actividad fue organizada por el Consejo Nacional Electoral, con la participación de autoridades encargadas de garantizar el seguimiento del proceso.

Durante el acto inaugural, el registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, afirmó que todo está listo para la elección y aseguró que la jornada contará con condiciones de organización, legitimidad, transparencia y libertad.

El funcionario llamó a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto y recordó que el padrón incluye a 41 millones 400 mil electores, entre ellos un millón 414 mil colombianos registrados en el exterior.

Colombia instala observación internacional para elecciones

La instalación de misiones de observación forma parte de los mecanismos de acompañamiento y vigilancia electoral que buscan dar certidumbre al proceso.

Estos equipos internacionales suelen dar seguimiento a las distintas etapas de la elección, desde la apertura de centros de votación hasta el cierre de urnas, conteo preliminar y comportamiento institucional durante la jornada.

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La presencia de observadores cobra relevancia en una elección donde el ambiente político se mantiene abierto y donde los sondeos no han logrado marcar una tendencia definitiva.

Registraduría asegura que todo está listo para la votación

Hernán Penagos, titular de la Registraduría Nacional del Estado Civil, sostuvo que las autoridades electorales tienen preparado el operativo para recibir a millones de votantes dentro y fuera del país.

La Registraduría es el órgano encargado de organizar el proceso electoral, por lo que su papel será central en la logística de mesas de votación, material electoral, registro de sufragios y transmisión de resultados.

El llamado institucional fue a participar de manera pacífica y confiar en el desarrollo de la jornada.

Encuestas mantienen incertidumbre electoral en Colombia

A pocos días de la votación, las encuestas no han despejado el panorama. La falta de una tendencia clara mantiene abierta la posibilidad de distintos escenarios, incluida una segunda vuelta.

Analistas consideran probable que la contienda se defina en un balotaje el 22 de junio, especialmente si ninguna candidatura consigue una ventaja suficiente en la primera ronda.

Entre los nombres que aparecen en el escenario político destacan Cepeda y De la Espriella, quienes podrían disputar una eventual segunda vuelta, aunque el alto nivel de incertidumbre mantiene la elección abierta.

#ElGranReto2026 | A esta hora, Colombia recibe a la misión de observación internacional para las elecciones presidenciales del domingo: Son 1.330 observadores internacionales acreditados, provenientes de 22 países y 26 organizaciones.



Asisten al evento la canciller Rosa… pic.twitter.com/jJRvQmvtpZ — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) May 29, 2026

Elección colombiana entra en fase decisiva

Con la instalación de la observación internacional y el llamado de las autoridades a votar, Colombia entra en la fase final de preparación para una jornada electoral clave.

El resultado del 31 de mayo será determinante para definir si el país elige directamente a su próximo liderazgo político o si deberá acudir a una segunda vuelta en junio.

Mientras tanto, las autoridades electorales buscan reforzar el mensaje de confianza institucional y garantizar que la ciudadanía pueda votar en condiciones de seguridad, transparencia y libertad.

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