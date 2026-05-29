UBR de Kanasín atiende más de 390 pacientes semanales tras su renovación

Durante meses, doña Socorro vivió entre consultas médicas, largas esperas e incertidumbre tratando de encontrar ayuda para su hijo Axel, un menor diagnosticado con autismo tipo 2. La falta de atención especializada y los elevados costos de las terapias particulares convirtieron su búsqueda en una lucha constante que finalmente encontró alivio en la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) de Kanasín.

Luego de diversas valoraciones, médicos del IMSS confirmaron que Axel presenta autismo tipo 2, condición considerada moderada y que requiere apoyo importante para el desarrollo de actividades cotidianas. Sin embargo, el diagnóstico marcó apenas el inicio de un camino complicado para la familia, que tuvo que acudir a instituciones como el CREE y el CRIT para intentar acceder a terapias y atención especializada.

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La situación comenzó a cambiar tras la renovación de la UBR de Kanasín, reinaugurada en diciembre del año pasado y que actualmente brinda atención gratuita a decenas de familias del municipio y sus comisarías.

De acuerdo con la directora de la unidad, Karely Barrera Sánchez, el crecimiento del centro ha sido significativo tanto en infraestructura como en número de beneficiarios, pues anteriormente se atendía a cerca de 150 personas por semana y actualmente la cifra supera los 390 pacientes semanales.

Axel es uno de los menores que hoy recibe atención en este espacio rehabilitador, donde se ofrecen terapias y programas especializados para personas con distintos padecimientos neurológicos y motrices.

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La directora explicó que la UBR cuenta con cuatro áreas especializadas: el área Toy Robot, el Centro de Estimulación Múltiple Sensorial (CEMS), el área de vida diaria y un gimnasio infantil.

Destacó especialmente el área de vida diaria, creada para apoyar a personas con dificultades motrices o neurológicas en actividades básicas de la rutina diaria.

“En esta área se enseña a utilizar vasos, cubiertos, abrir y cerrar el refrigerador o usar un horno de microondas. Está dirigida principalmente a personas que han sufrido parálisis o tienen problemas severos de movilidad”, explicó.

Barrera Sánchez subrayó que los servicios de las nuevas áreas son gratuitos, lo que representa un importante apoyo para familias vulnerables que requieren atención constante y especializada.

Asimismo, resaltó que ahora las personas ya no tienen que trasladarse hasta Mérida u otros municipios para recibir terapias, ya que cuentan con atención cercana y accesible dentro de Kanasín.

En la unidad se atienden casos de autismo, síndrome de Down, TDAH y TDAH-A, además de pacientes con secuelas de embolias, fracturas, luxaciones y padecimientos lumbares o degenerativos, quienes reciben atención de fisioterapeutas especializados.

La UBR opera de lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas, y brinda atención exclusivamente a habitantes del municipio.

“Han llegado personas de otros municipios e incluso de Mérida solicitando atención, pero el servicio está destinado únicamente a la población vulnerable de Kanasín, por lo que es necesario acreditar residencia en la localidad”, puntualizó la directora.