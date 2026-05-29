México activa restricciones por ébola rumbo al Mundial 2026: viajeros de Congo, Uganda y Sudán del Sur serán revisados

México se sumó a los países que han establecido medidas restrictivas para viajeros procedentes de zonas afectadas por el brote de ébola Bundibugyo, variante que mantiene en alerta a autoridades sanitarias internacionales por su avance en África.

La medida forma parte de los protocolos de prevención que México, Estados Unidos y Canadá han comenzado a reforzar rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, evento que reunirá a millones de visitantes entre junio y julio.

Actualmente, los brotes más relevantes se concentran en la República Democrática del Congo, Uganda y Sudán del Sur, países donde las autoridades trabajan para contener la propagación del virus. De acuerdo con la información disponible, la emergencia sanitaria ya ha dejado más de 230 muertes en la región.

En México, la Secretaría de Salud mantiene una alerta epidemiológica alta, aunque hasta el momento no se han registrado casos en el país.

¿Qué restricciones aplicará México por el brote de ébola?

El Gobierno de México estableció restricciones para personas que hayan estado o transitado recientemente por Uganda, República Democrática del Congo o Sudán del Sur.

La medida aplica a quienes hayan permanecido en esos países durante los 21 días previos a su llegada al territorio mexicano, periodo considerado clave por el tiempo de incubación del virus.

Noticia Destacada México descarta casos de ébola y refuerza filtros sanitarios rumbo al Mundial 2026

Las restricciones entraron en vigor a las 00:00 horas del 28 de mayo de 2026 y tendrán una duración inicial de 60 días naturales.

Ciudadanos mexicanos y residentes con documentación vigente podrán ingresar al país, pero deberán pasar por filtros sanitarios exhaustivos en aeropuertos, revisión de itinerarios y evaluación de posibles antecedentes de exposición al virus.

La Secretaría de Salud también recomendó reprogramar viajes no esenciales a las zonas afectadas mientras se mantiene activa la emergencia sanitaria.

Aerolíneas y filtros sanitarios ante la alerta por ébola

De acuerdo con la información difundida, Viva Aerobús ya comenzó a aplicar la restricción de ingreso relacionada con viajeros procedentes de las zonas de riesgo.

Hasta ahora, Aeroméxico y Volaris no han emitido comunicados públicos sobre medidas específicas, aunque las autoridades sanitarias mantienen coordinación con aerolíneas y puntos de entrada internacional.

Los filtros en aeropuertos incluirán revisión documental, identificación de rutas de viaje y evaluación de síntomas compatibles con ébola, especialmente fiebre alta, debilidad extrema, dolor muscular, vómito, diarrea o sangrados inexplicables.

Estados Unidos y Canadá también refuerzan controles

Estados Unidos implementó medidas estrictas a través de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y el Departamento de Seguridad Nacional.

La restricción aplica a personas que hayan visitado Uganda, República Democrática del Congo o Sudán del Sur en los últimos 21 días. En una primera etapa, la medida se dirigió a extranjeros y posteriormente se amplió a residentes permanentes legales.

Los viajeros autorizados deberán ingresar por aeropuertos designados, como Washington-Dulles, Atlanta, Houston y JFK, donde serán sometidos a evaluación médica. Además, quienes no presenten síntomas recibirán monitoreo durante 21 días.

Canadá también suspendió temporalmente visas y permisos para personas procedentes de las zonas afectadas. Ciudadanos y residentes permanentes podrán ingresar, pero deberán cumplir una cuarentena obligatoria de 21 días si estuvieron en países con riesgo.

¿Cuáles son los síntomas del ébola Bundibugyo?

El ébola Bundibugyo es una enfermedad altamente infecciosa, aunque no se transmite por vía aérea. El contagio ocurre mediante contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados, como sangre, saliva, sudor, vómito o secreciones.

El periodo de incubación puede ir de 2 a 21 días. En la fase inicial puede provocar fiebre alta repentina, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor de garganta y debilidad intensa.

En etapas más avanzadas pueden aparecer náuseas, vómitos, diarrea, erupciones cutáneas, daño renal o hepático y, en casos graves, hemorragias internas o externas.

Actualmente no existe una vacuna aprobada ni un tratamiento específico para esta variante, por lo que la prevención y la detección temprana son las principales herramientas de contención.

"The United States, Mexico, and Canada have announced aligned public health travel measures for individuals coming from African regions at greatest risk from the Ebola virus. This coordinated approach aims to protect our citizens and the millions of visitors, fans, athletes, and… https://t.co/UPufJu7DUV — U.S. Senior Advisor for Arab and African Affairs (@US_SrAdvisorAF) May 29, 2026

Mundial 2026 acelera protocolos sanitarios en Norteamérica

Las medidas sanitarias adoptadas por México, Estados Unidos y Canadá buscan reducir riesgos durante el Mundial 2026, uno de los eventos deportivos con mayor movilidad internacional.

Aunque México se mantiene libre de casos, las autoridades buscan anticiparse a posibles contagios importados, especialmente por el aumento de viajes antes y durante la competencia.

La recomendación principal para la población es evitar viajes no esenciales a las zonas con transmisión activa, mantener higiene estricta, no tener contacto con fluidos de personas enfermas y reportar cualquier síntoma si se estuvo recientemente en un país de riesgo.

En caso de haber viajado a alguna zona afectada, las autoridades sanitarias recomiendan aislarse, monitorear la temperatura durante 21 días y contactar por teléfono a los servicios de salud antes de acudir presencialmente a un hospital.

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