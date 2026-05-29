Operativo de seguridad en Hospital Pemex por simulacro de persona armada

La tarde de este viernes se desplegó un fuerte operativo de seguridad en las inmediaciones del Hospital General de PEMEX en Ciudad del Carmen, como parte de un simulacro de código negro relacionado con la presencia de una persona armada al interior del nosocomio.

En el ejercicio participaron elementos de Seguridad Física de PEMEX, Ejército Mexicano, Protección Civil, Policía Municipal y autoridades de tránsito, quienes coordinaron las acciones preventivas y de evacuación en la zona.

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Debido al operativo, la circulación vehicular fue cerrada temporalmente sobre la calle 31, en el tramo comprendido entre la glorieta del Camarón y la calle 50, generando expectación entre ciudadanos y automovilistas.

De acuerdo con la información preliminar, durante el simulacro se reportó la detección de un objeto sospechoso en el área de consulta familiar, tratándose de una bolsa abandonada, lo que activó los protocolos de seguridad correspondientes.

Acciones preventivas fortalecen capacidad de reacción en Campeche

Al sitio arribaron elementos del Ejército Mexicano con la llamada “olla”, equipo especializado utilizado en este tipo de situaciones para la inspección y manejo de posibles artefactos peligrosos.

Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de los protocolos de prevención y respuesta ante situaciones de riesgo, con el objetivo de fortalecer la capacidad de reacción y salvaguardar la integridad de pacientes, trabajadores y visitantes del hospital.