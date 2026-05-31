Colapsa edificio cerca del metro de Saket en Nueva Delhi; reportan al menos seis muertos

Al menos seis personas murieron tras el colapso de un edificio comercial de tres pisos cerca de la estación de metro de Saket, en el sur de Nueva Delhi. El derrumbe ocurrió la noche del sábado y este domingo continuaron los trabajos de rescate y remoción de escombros, de acuerdo con reportes de autoridades locales.

El incidente fue registrado en video y las imágenes muestran cómo la estructura se desploma en cuestión de segundos, mientras una nube de polvo cubre la zona. Hasta el momento, las autoridades no han informado una cifra oficial de personas heridas.

¿Qué se sabe del colapso del edificio en Nueva Delhi?

La Policía de Delhi reportó que el derrumbe ocurrió alrededor de las 19:35 horas del sábado. Tras el colapso, equipos de emergencia acudieron al lugar para buscar posibles sobrevivientes entre los escombros.

Suneel Kumar Singh, comandante de la Fuerza Nacional de Respuesta ante Desastres en Nueva Delhi, informó que durante las labores fueron recuperados tres cuerpos adicionales. También señaló que, según la información disponible con la administración local, no se tenían nuevos reportes de personas desaparecidas.

Aunque las labores de remoción continúan, los perros de rescate no han detectado señales de más víctimas con vida bajo los restos del inmueble.

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Autoridades investigan causas del derrumbe

La jefa de Gobierno de Nueva Delhi, Rekha Gupta, anunció que se abrirá una investigación para determinar qué provocó el colapso del edificio. Además, advirtió que se tomarán medidas contra construcciones no autorizadas y que se revisarán posibles responsabilidades por negligencia.

El caso ocurre en medio de preocupaciones recurrentes por la seguridad estructural de inmuebles en zonas urbanas de India, donde algunos edificios operan sin permisos claros, mantenimiento adecuado o supervisión suficiente.

A video has captured the terrifying moment a three-storey commercial building near #Saket Metro station in south #Delhi collapsed within seconds, disappearing into a massive cloud of dust.



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Las autoridades locales mantienen la zona bajo resguardo mientras concluyen los trabajos de emergencia y se define si existen más riesgos para construcciones cercanas.

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