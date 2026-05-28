Ébola en Congo deja 238 muertes sospechosas; OMS eleva alerta por avance del brote

La epidemia de ébola declarada en el este de la República Democrática del Congo mantiene en alerta a autoridades sanitarias africanas e internacionales, luego de que el Gobierno congoleño reportó 238 muertes sospechosas relacionadas con el brote.

De acuerdo con el último boletín del Ministerio de Comunicación de la RDC, el país acumula mil 77 casos sospechosos desde que la epidemia fue declarada el pasado 15 de mayo.

El recuento corresponde a cifras actualizadas hasta el martes 26 de mayo, mientras que la Organización Mundial de la Salud había informado 222 muertes sospechosas hasta el 27 de mayo.

Las autoridades congoleñas señalaron que continúan las acciones de vigilancia, detección y sensibilización comunitaria, aunque reconocieron que el trabajo en campo enfrenta desafíos operativos.

Brote de ébola avanza en Congo y llega a Uganda

El brote fue detectado en la provincia de Ituri, fronteriza con Uganda y Sudán del Sur, considerada el epicentro de la emergencia sanitaria. Sin embargo, la propagación ya alcanzó las provincias orientales de Kivu del Norte y Kivu del Sur, además de la vecina Uganda.

En Uganda se han confirmado siete casos, todos ubicados en la capital, Kampala. Entre ellos se incluye un fallecimiento correspondiente a un ciudadano congoleño, considerado un contagio importado.

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Para frenar la propagación, el Gobierno ugandés anunció el cierre temporal de su frontera con la República Democrática del Congo.

¿Qué se sabe de la cepa Bundibugyo del ébola?

El brote corresponde a la cepa Bundibugyo del virus del ébola, cuya tasa de letalidad puede oscilar entre el 30 y 50 por ciento, según la OMS.

A diferencia de otros brotes, para esta cepa no existe una vacuna autorizada ni un tratamiento específico, lo que eleva la preocupación sanitaria. La OMS estima que el virus pudo haber circulado en Ituri alrededor de dos meses antes de que se declarara oficialmente la epidemia.

El organismo elevó el riesgo del brote de “alto” a “muy alto” en la RDC y Uganda, mientras que mantiene el riesgo “alto” para África subsahariana y “bajo” a escala global.

India pone en cuarentena a cuatro personas por caso sospechoso

La alerta también llegó a India, donde cuatro personas fueron puestas en cuarentena de manera preventiva en el estado de Gujarat, luego de que un viajero procedente del Congo presentó fiebre y síntomas respiratorios.

El paciente fue hospitalizado y sus muestras de sangre fueron enviadas para análisis, aunque hasta el momento no existe diagnóstico confirmado. También fueron aisladas tres personas que tuvieron contacto con él: dos compañeros de viaje y un médico.

La India no ha reportado casos confirmados de ébola, pero activó medidas preventivas ante el avance del brote en África.

In a race against time to contain the Ebola outbreak, UNICEF’s first international shipment of life-saving humanitarian supplies has arrived in DR Congo to support nearly 100,000 people, including children and families.



Learn more: https://t.co/EQqALRGQbI — UNICEF (@UNICEF) May 28, 2026

¿Cómo se transmite el ébola?

El ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados. Puede causar fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea, dolor intenso y hemorragias internas.

La República Democrática del Congo enfrenta su decimoséptimo brote desde que el virus fue detectado por primera vez en 1976. Autoridades sanitarias mantienen vigilancia reforzada para contener la epidemia y evitar una propagación regional mayor.

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