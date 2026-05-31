Sheinbaum cuestiona si intención de Estados Unidos es influir en elecciones de México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó si sectores políticos de Estados Unidos buscan influir en los procesos electorales de México, luego de que autoridades estadounidenses solicitaran la extradición de servidores públicos de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha.

Desde el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México, donde encabezó el acto por el segundo aniversario de su triunfo electoral, la mandataria afirmó que México debe defender su soberanía ante cualquier intento de presión externa.

Sheinbaum calificó la solicitud de extradición como un hecho sin precedentes en la relación bilateral y advirtió que no puede normalizarse que otro país pretenda señalar culpables o influir en las instituciones mexicanas.

Sheinbaum acusa posible injerencia de Estados Unidos

Durante su mensaje, la presidenta puso en duda si las acciones de Estados Unidos responden únicamente a un interés genuino por combatir a la delincuencia organizada o si forman parte de una estrategia política de sectores de la ultraderecha estadounidense.

Sheinbaum planteó que esas presiones podrían estar relacionadas con el posicionamiento rumbo a las elecciones de 2026 en Estados Unidos o incluso con un intento de incidir en los comicios de 2027 en México. En ese contexto, sostuvo que el país no aceptará que actores externos dicten el rumbo de la justicia nacional.

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“México no es piñata de nadie”, advierte la presidenta

La mandataria fue enfática al afirmar que México no permitirá presiones sobre sus instituciones ni decisiones impuestas desde el extranjero. También señaló que la cooperación en materia de seguridad debe realizarse con respeto a la soberanía, sin subordinación ni intromisión en asuntos internos.

Sheinbaum insistió en que la lucha contra la delincuencia organizada corresponde a las instituciones mexicanas y que cualquier colaboración internacional debe respetar las leyes del país.

Llama a defender la soberanía nacional

Al cierre de su posicionamiento, la presidenta llamó a la ciudadanía a defender la independencia y la soberanía de México. Refrendó que las decisiones del país corresponden a las y los mexicanos, no a gobiernos extranjeros ni a intereses externos.

Con frases como “la patria no se vende, la patria se defiende”, Sheinbaum buscó reforzar su mensaje político en medio de las tensiones recientes con Estados Unidos y del debate por las solicitudes de extradición contra autoridades sinaloenses.

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